Catànies rosa, un bombó nostrat i cada cop més modern

Des que el pastisser Josep Cudié va inventar les catànies als anys 40, ja porten tres generacions de la família lligades a aquestes postres tan nostrades. L'actual ha portat aquest must de la nostra gastronomia fins a la modernitat associant les catànies a molts altres productes de tendència gastronòmica o, per exemple, fent-ne de bio. L'última innovació de la firma de Vilafranca del Penedès ha estat fer-ne de color rosa barrejant les catànies amb sal de l'Himàlaia, una de les més exclusives en gastronomia.

El contrast de gustos, dolç i salat, asseguren des de l'empresa que aporta sorpresa i estimulació al paladar. Això les converteix, assenyalen, en "un mos adequat per acompanyar plats com el formatge manxec, els fruits vermells o el meló. A més d'harmonitzar amb refrescos, vi blanc o suc de fruites d'estiu, com el préssec, l'albercoc i la síndria". Les catànies de la firma Cudié estan fetes amb una recepta que mantenen en secret des dels anys 40 però que té com a protagonista el praliné, que fusiona xocolata i una pasta feta d'avellana i ametlla mediterrànies. Les que porten sal de l'Himàlaia costen 11 euros els 250 grams.

El 1946 Josep Cudié va crear, a Vilafranca de Penedès, un bombó que llavors era únic i que va batejar amb el nom de catània. Unes postres dolces que mariden l'ametlla torrada i caramel·litzada amb un recobriment de xocolata fina i sedosa. La diferència entre les catànies i la resta d'ametlles amb xocolata, asseguren a Cudié, és que tenen el nom registrat com a marca. "Les catànies, doncs, són de Cudié o no ho són", afirmen.

A banda de qüestions com aquesta, l'empresa destaca que si són un producte gurmet és perquè tenen un gust propi: més lleuger que un bombó però amb la intensitat de l'umami, el gust especialment saborós que detecta la llengua a banda de dolç, salat, amarg i àcid.