Elon Musk llança Tesla Tequila, fet amb atzavares de cultiu sostenible i a 250 dòlars l'ampolla

L'empresari nord-americà Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, va sumar aquesta setmana a la seva variada cartera de projectes Tesla Tequila, "una beguda produïda amb atzavara sostenible" que ven per 250 dòlars l'ampolla, tal com va informar la companyia californiana. El Tesla Tequila acompanyarà altres productes poc convencionals venint d'un fabricant de vehicles, com per exemple els "pantalons curts curts" Tesla, llançats aquest estiu per "córrer com el vent".

Amb una ampolla inspirada en la forma més arquetípica del tro feta de "vidre bufat a mà", aquest tequila anyenc es va començar a vendre a través d'internet en una trentena d'estats dels EUA i ja se'n van esgotar les existències, segons la web de la companyia. El Tesla Tequila el produeix l'empresa Nosotros Tequila, un fabricant independent de tequila i mescal en lots petits fundat a Califòrnia fa tres anys pels emprenedors Carlos Soto i Michael Arbanas.

Segons aquesta empresa, les atzavares d'origen sostenible de les zones elevades donen a les seves begudes una càrrega dolça i cítrica, mentre que les que té a les terres baixes aporten un acabat herbal. Tesla promociona la beguda com un exclusiu tequila d'origen sostenible i envellit durant 15 mesos en botes de roure francès.

La companyia automobilística, que aquest any ha guanyat 435 milions de dòlars –i els analistes asseguren que està destinada a obtenir enguany els millors resultats de la seva història–, defineix la beguda com una combinació equilibrada de fruita seca, vainilla, canyella i pebre. Durant el tercer trimestre de l'any, Tesla va obtenir beneficis nets per 331 milions de dòlars, cosa que va suposar un 218% més que en el mateix període del 2019. Musk és, a més, fundador de l'empresa aeroespacial SpaceX, que el 14 de novembre va enviar conjuntament amb la NASA la primera missió tripulada a l'Estació Espacial Internacional (EEI) des dels Estats Units. No ha transcendit si amb el viatge espacial hi entrava també una ampolla d'aquest tequila.