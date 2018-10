Hi ha (molta) vida més enllà del sushi

Atenció, amants de la cuina japonesa i tots aquells que sabeu que el sushi és només un petit exemple de la riquesa culinària del país asiàtic. Avui parlem de la vostra Bíblia! L'editorial Phaidon acaba de publicar 'Japón. Gastronomia', un volum de quasi 500 pàgines que proposa un viatge pels fantàstics gustos, textures i combinacions de la cuina del país asiàtic.

L'autora, Nancy Singleton Hachisu, ha tardat tres anys a escriure el llibre. No cal dir res més. Bé, potser sí. Direm que és nord-americana però que des del 1998 viu al Japó, amb el seu marit, un agricultor japonès, en una granja a la Saitama rural. És una veu, per tant, més que autoritzada per oferir-nos aquest viatge fantàstic als gustos del país.

El llibre ofereix una col·lecció de més de 400 receptes de plats tradicionals com les sopes, els fideus, l'arrós, el peix, la carn o les verdures per acostar aquesta gastronomia a les cuines domèstiques, l'últim territori que li queda per conquerir. Singleton Hachisu ha parlat amb cuiners del país per revisar i adaptar totes les receptes tradicionals per al paladar modern sempre respectant l'essència de cada plat.

Així que, amants del sushi (sí, vosaltres també), les tempures, els 'okonomiyakis' i els 'teriyakis'... ja sabeu què podeu demanar als Reis! El llibre és una petita joia d'aquelles que val la pena tenir ben a prop.

A més, el capítol final inclou una selecció de receptes d'alguns dels xefs japonesos més destacats i d'altres del panorama internacional, com Albert Raurich, el xef del Dos Palillos, a Barcelona, que proposa sis receptes, o Ricardo Sanz, xef del Kabuki, a Madrid, que en proposa unes altres.