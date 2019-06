Licor de crema d'arròs 'on the rocks'

Segadors del Delta fa enguany deu anys i ho aprofita per llançar un nou licor d'arròs, aquest pensat per fer-ne còctels encara que també es pot consumir sol. Es tracta del nou licor 'premium' de crema d'arròs 1860, que per ara només estarà destinat al sector de l'hostaleria i la restauració però que més endavant tenen pensat treure al gran consum, com els altres tres licors de la firma ebrenca.

De color blanc com l'arròs, és un licor brillant, dens i untuós a la copa. A més, té una gran potència aromàtica, en la qual destaca l'aroma de taronja però també notes de canyella i d'altres cítrics, amb un toc original que li confereix l'alcohol provinent de l'arròs. A la copa incrementa la seva complexitat a mesura que es va agitant.

En boca té una entrada suau i dolça, amb molt volum. Tal com expliquen els seus productors, "sense ser espès, és saborós, ple, ben estructurat i rodó. Els sabors cítrics, especialment la taronja, el fan llarg i persistent i el final de boca és suau i agradable". Amb aquestes característiques, recomanen prendre'l de diverses maneres: "Sol, ben fred i 'on the rocks' i servit en un got o copa de boca ampla per no concentrar massa les aromes". A mitja tarda proposen consumir-lo "acompanyat de fruits secs o d'algun dolç com ametlles garapinyades o catànies".

Segadors del Delta va ser creat el 2009 per la Cooperativa d'Arrossaires del Delta amb l'objectiu de ser la marca de proximitat del Delta de l'Ebre. Tot i que la intenció primera era comercialitzar principalment arròs, el seu primer licor, com expliquen des de la companyia, va superar totes les expectatives i va fer que les vendes creixessin exponencialment. Es va convertir en el producte estrella, per davant dels arrossos. Actualment disposa de 4 varietats d'arròs i 3 varietats de licor, que amb el 1860 ja són quatre. Aquest licor de crema d'arròs anomenat 1860 és un homenatge a l'any en què es va sembrar la primera llavor al Delta de l'Ebre.