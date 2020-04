El Mordisco reprèn l'activitat servint els seus plats a domicili

El restaurant Mordisco torna a engegar els fogons després de l'obligada parada causada per l'expansió del coronavirus. El restaurant de Rosa Esteva es posa en marxa de nou per servir als seus clients però a casa seva, no a les instal·lacions d'aquest veterà espai barceloní. L'establiment posa a l'abast dels clients una adaptació de la carta perquè aquests triïn els plats que voldran degustar a les seves llars. Aquests plats els porten amb servei de transport específic de l'empresa i amb unes instruccions de com servir-los perquè quedin igual que al restaurant.

Esteva, que recentment va vendre el seu restaurant al grup de restauració Tragaluz, explica que amb aquesta reconversió vol elevar el menjar a domicili. "Vull que casa teva sigui un restaurant. Ja que no pots venir al Mordisco, que és com casa meva, vaig jo a la teva per alegrar-te, donar-te afecte i portar-te els plats que tu tries de la nostra selecció i fins i tot alguns fora de carta", explica l'empresària, que del seu grup va voler conservar el Mordisco, el primer restaurant que va obrir.

La seva proposta, que comença coincidint amb el dia de Sant Jordi, inclou plats com ara caneló de rostit amb tòfona fresca, filet à la broche, filet Wellington, pollastró farcit de vedella, pistatxos i foie, pèsols ofegats a la menta, fricandó de vedella amb múrgules i moixernons, tàrtar de salmó fumat Carpier, timbal de cranc reial amb poma, xampinyó i maionesa de gingebre, o salmó a baixa temperatura amb espaguetis de carbassó i gel de cítrics. A banda d'aquests plats, al Mordisco també estan oberts, expliquen, al fet que la gent que els faci comandes els demani coses fora de carta com, per exemple, un arròs amb llamàntol.

De fet, perquè els habituals de la casa se sentin com si anessin al restaurant a menjar, aquestes reserves es faran a través del telèfon del restaurant i les atendrà Dinky, que treballa al local des del 1987. La cuina de l'establiment obrirà a les 10 del matí i repartirà a hores concertades fins a les 20 h les reserves que la gent hagi fet fins a les 13.30 h.



Les altres propostes del xef de la casa, Rubén Plaza, estaran disponibles a través de Glovo, on l'empresa també s'estrena. En aquesta aplicació es podran trobar plats com l'ànec cruixent estil Pequín, el tàrtar de tonyina amb alvocat, mango, ceba morada, tomàquet i coriandre, o el ceviche de reig amb moniato i blat de moro pista. També hi ha preparacions com l'albergínia rostida amb menta, sobrassada, formatge de Maó, vinagreta de mel i mostassa, o l'hamburguesa Mordisco, amb salsa de xampinyons. Per als vegetarians hi ha l'hamburguesa de quinoa amb bròquil ecològic i alvocat.