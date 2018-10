Neix la beguda alcohòlica per als qui no els agrada l'alcohol

Si mai heu anat a sopar o a dinar al Cañota, el restaurant de tapes que els germans Iglesias tenen al carrer Lleida de Barcelona, és molt probable que ja conegueu el Gilimonguer, la beguda que van crear per a les sobretaules del restaurant, ideal per als qui no els agrada l'alcohol pel seu sabor afruitat i refrescant.

Aquesta beguda de color groguenc està feta a base de fruita de la passió i, en redundància amb el seu ingredient bàsic, es diu que té efectes afrodisíacs. Com que es pot combinar fàcilment i també es beu bé freda, s'ha convertit en un dels licors preferits per als qui no els agrada l'alcohol. I tots els qui encara no l'heu tastat, ara ho podreu fer perquè els seus creadors han decidit posar-la a la venda després de cinc anys protagonitzant les sobretaules al Cañota.

Però com que sabem que demanar "un gilimonguer, sisplau" no serà fàcil, coneguem la història –verídica o no– que s'amaga rere seu. Segons expliquen els germans Iglesias, la llegenda diu que el curiós nom es deu al biòleg, botànic, explorador i aventurer Gilbert Mong Johnson, que va desaparèixer l'any 1827 durant una expedició a la illa de Borneo. Quan va ser rescatat dos anys després a bord d'una barca i a punt de morir, l'explorador va explicar que havia sobreviscut gràcies a un beuratge miraculós amb què s'havia alimentat. Per això, anys més tard va fundar una destil·leria per reproduir aquesta beguda que avui, quasi 200 anys després, es torna a posar a la venda.

Tant si ens creiem la llegenda que expliquen els creadors de la beguda com si no, el dubte ara és si sereu capaços d'acostar-vos a una barra i demanar, sense immutar-vos, un gilimonguer.