El millor vermut de Sant Antoni el preparen al Boca Baco

Si us agrada el vermut teniu una nova parada obligada al barri de Sant Antoni de Barcelona: el bar Boca Baco, al carrer Vilamarí, 2, on Carlos Tortolero prepara un combinat que s'ha endut el premi al millor vermut preparat que organitza la marca Cinzano en col·laboració amb Sant Antoni Comerç.

El guanyador va explicar que el seu vermut Hierbacaña barreja la gràcia del Mediterrani i l’ímpetu del Tròpic, una història que es transmet a cada glop del vermut preparat. El Hierbacaña està elaborat a base de Cinzano, rom anyenc, xarop d’ametlla i Cynar, i està adornat amb unes peces de pinya caramel·litzada.

La final del concurs va estar molt disputada i, a part del guanyador, hi van van participar cinc locals més: el Bar Nostàlgic, Croq & Roll, El Duende, Sucursal Aceitera i Vermuteria Casa Martino.

A la final, el jurat especialitzat format per Giuseppe Santamaria, 'brand ambassador' de Campari; Damià Mulà, professor i coordinador del curs d'extensió universitària de cocteleria i mixologia del CETT-UB, i Ivan Espinoza, expert sommelier, va tastar els sis vermuts preparats que els locals finalistes havien ideat per a aquesta ruta. La proposta de Boca Baco va conquistar els tres experts per l’habilitat de fusionar l’amargor del vermut amb ingredients dolços, especiats i picants, per crear una elaboració final sorprenent.