¿Sopar tranquil i bé al Port Olímpic és possible? Sí: al Marina!

Hi ha tres coses que falten als bars i restaurants del Port Olímpic: amplitud, tranquil·litat i una mica d'estil. Sota les carpes blanques que fan la funció de sala principal dels restaurants que poblen aquella zona que havia de ser un referent del 'pijisme' local, sempre hi ha molt de xivarri i sempre s'hi està més aviat enganxat amb la resta de comensals del que seria desitjable. I si a això hi afegíssim les carpes blanques i les decoracions pseudomarineres d'aquests establiments, el mal ja podria semblar irreparable. Enmig d'aquest context, des de fa anys hi ha una alternativa que, per uns 40 euros de mitjana, permet sopar molt més tranquil i en un entorn més agraït. Es tracta del restaurant Marina, ubicat dins de l'hotel Arts, a tocar de la piscina.

El restaurant té una carta molt reduïda d'inspiració totalment mediterrània que afegeix als seus plats alguns girs amb ingredients de fora o revisions de les preparacions. També hi ha elements de la cuina clàssica francesa. Però si s'hagués de fer un resum de la seva carta, podríem dir que es tracta del millor de casa nostra. Alguns dels plats que més triomfen enguany, tal com ens van explicar, són l'enciam a la planxa farcit d'escalivada i bacallà o les ostres al forn amb salsa bearnesa.

Fora d'aquestes propostes destaquen també com a entrants el pernil ibèric i els calamarsons amb allioli negre, ideal de cara a la nit. El peix de llotja o el pop a la brasa sobre parmentier són dos plats principals amb bastant èxit al restaurant Marina, que disposa de tres arrossos i d'un filet 'rib eye' –també conegut com ull de costella o filet escocès– fora dels plats de peix.

La contundència del seu 'lemon pie' amb menta de postres i del pastís de poma amb gelat de vainilla són una bona garantia per segellar l'àpat. En conjunt, una sèrie de plats que destaquen perquè són fets amb producte a l'altura d'un cinc estrelles, servits per l'equip d'un cinc estrelles i cuinats per un equip que ha passat, en algun cas, pel restaurant gastronòmic de l'hotel: l'Enoteca, de Paco Pérez.

Tot i això, el que més em va agradar de sopar en aquella terrassa és el que deia al principi, l'amplitud, el fet que fos a l'aire lliure, notar la brisa marina i no sentir ni cridòria de fons ni la conversa de la taula del costat. Una sèrie de plaers que són molt escassos a Barcelona i que en aquella zona encara ho són més. Sobretot a la nit... Compte si aneu al restaurant al migdia, que la proposta és totalment diferent.

Per cert, fer la copa de després a la falda del peix metàl·lic de Frank Gehry ja és cosa vostra. La carta de còctels no és gaire extensa però és oportuna. Sens dubte, tant el restaurant com la terrassa són dos llocs on els barcelonins encara podem estar a prop del mar sense tenir ganes de fugir.