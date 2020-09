Sopar amb olor de vinya (i vins de Jean Leon) és possible a la terrassa d'El Palace

Després d'unes concorregudes jornades de cinema covidfree a la seva terrassa, El Palace Barcelona segueix adaptant-se al nou context amb propostes que acosten l'establiment als barcelonins. L'última iniciativa és un restaurant efímer a l'aire lliure a la seva espaiosa terrassa –de 1.500 metres quadrats– que han batejat com Les Veremes del Palace només per a l'hora de sopar. Aquesta proposta gastronòmica se centra en ingredients i preparacions pròximes a la verema tradicional i la patrocina el celler Jean Leon, el mític fundador del qual va ser client de l'hotel barceloní.

Servit entre ceps mediterranis que han portat expressament, el menú –dissenyat pel xef executiu de l'hotel, Daniel Padró– consta d'una selecció d'embotits i formatges locals, brioix planxat de sobrassada de Menorca, amanida d'escalivada i escarola frisée amb romesco i anxoves, així com presa ibèrica marinada i brasejada amb parmentier tofonat. Per a les postres, el Palace proposa un consistent pa de pessic d'ametlla, pera confitada, crumble de canyella i escuma de crema catalana.

L'àpat va acompanyat de vins de l'enòleg del celler Jean Leon, que s'ha inspirat en "llibres i documentals que relaten els viatges a Amèrica" del fundador "i les seves amistats amb estrelles de Hollywood com James Dean i Marilyn Monroe" abans de tornar a Barcelona i establir la seva vinya homònima el 1963 al Penedès. El menú Veremes inclou una copa de vi Jean Leon Cuvée 3055 –a triar entre blanc i negre– i té un cost de 39 euros per persona. També existeix un menú amb maridatge de vins premium del mateix celler –Jean Leon Vinya Gigi Chardonnay, Jean Leon Vinya Le Havre Cabernet Sauvignon Reserva i Floralis Moscatel Oro– que surt per 59 euros. Les dues opcions estan disponibles també en versió vegetariana.

Les Veremes tenen lloc del 16 de setembre a l'11 d'octubre de les 19.00 a les 23.00 hores i cal reservar amb antelació a través del correu electrònic rooftopgarden@hotelpalacebarcelona.com. La terrassa d'El Palace també té una nodrida carta de còctels dissenyada pel bartender Jordi Baqués i una posició estratègica per observar la Sagrada Família. De fet hi ha un telescopi per poder-la veure amb tot els detalls.