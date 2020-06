La Taverna del Mar reobre pel centenari dels Banys de S'Agaró

La família Ensesa ha decidit reobrir enguany el restaurant la Taverna del Mar, un establiment històric de la Costa Brava. En l’any del centenari dels Banys de S’Agaró, festa que no se celebrarà fins al 2021, el local reobre amb una carta renovada enfocada al gaudi in situ però també per emportar-se. Sota la batuta de Romain Fornell –amb una estrella Michelin pel restaurant Caelis, a Barcelona–, el local proposa plats com l’amanida de llagostins, les sípies amb espàrrecs, diversos tipus d'arrossos, fideuàs, la cassola de llamàntol, el suquet de rap o el peix del dia al forn.

Amb motiu del centenari, el xef de l’establiment, Lluís Planas, prepara juntament amb tots aquests plats la llagosta amb pollastre, un mar i muntanya del qual l’escriptor Josep Pla va fer referència a alguna de les seves obres. L’establiment també incorpora plats molt demanats actualment i que aniran canviant al llarg de la temporada com el sashimi de salmó amb alga nori i wasabi. La Taverna del Mar és situada en un edifici modernista enmig de la platja de S’Agaró, catalogat com a bé d’interès cultural local.