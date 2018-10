Tres motius de pes per visitar l'hotel de Messi

L'hotel boutique que l'empresari Francisco Sánchez va construir a Sitges al 2013 va passar a mans del blaugrana Leo Messi amb tota la discreció a principis de l'any passat. Des de llavors, l'Hotel MiM s'ha anat fent un nom gràcies a les seves quatre estrelles, que per ser un hotel tan nou i per estar gestionat per Majestic Hotel Group fa la sensació que en tingui alguna més. No obstant això, els motius per hostatjar-s'hi van més enllà del servei i de la modernitat de les instal·lacions, perquè l'hotel té alguns atributs no gaire habituals. Sobretot en llocs com Sitges, que té un planta hotelera que no és estrictament nova.

1- Disseny sostenible

Normalment, quan llegim alguna notícia relacionada amb el turisme és per fer-nos saber l'impacte negatiu que té en el medi ambient del lloc en qüestió, ja sigui per l'elevada despesa energètica que genera o pel consum d'aigua que implica. En aquest supòsit, resulta destacable l'avenç que suposa l'hotel MiM, que reuneix tantes característiques de sostenibilitat ecològica que va ser el primer hotel d'Europa que va rebre la certificació LEED Platinum,distintiu queregulala condiciód'edificisostenible i que concedeix el US GreenBuildingCouncil.No en va, en la construccióde l'edificies va utilitzar un80% de material reciclat. L'ús leds intel·ligents que s'encenen i s'apaguen al pas dels hostes és només un dels molts elements que justifiquen aquesta distinció –que es renova periòdicament– de l'edifici, amb llum natural fins a la planta -2.



2- Un 'spa' esplèndid

És molt habitual que els hotels anunciïn que tenen 'spa' amb fotos molt engrescadores a la web però que quan hi arribes les expectatives quedin àmpliament decebudes perquè aquell 'spa' és només un jacuzzi i una sauna, o bé la piscina en qüestió no està ni climatitzada. No és el cas de l'hotel MiM, que destaca per tenir un 'spa' de la mida de gairebé tota la planta de l'hotel. Al pis -2, aquest 'spa' té un circuit d'aigües a pressió, dues saunes –bany turc i sauna finlandesa–, dutxa de contrastos, gandules calentes i, sobretot, una gran piscina d'aigua salada. Tot això en un entorn de molta tranquil·litat acústica, perquè tot l'espai està compartimentat i, a més, disposa d'una llum tènue que ajuda a relaxar-se.

L''spa', que està inclòs gratuïtament per als visitants que reserven l'habitació a través de la web de l'hotel, va acompanyat d'un ampli espai de cabines per fer-se tractaments de tota mena. El ventall d'aquests serveis és molt ampli i fins i tot inclou un tractament d'oxigen en una cabina específica on, amb una cúpula facial, la persona que el rep pot respirar durant vint minuts oxigen en una concentració superior al 99%. També hi ha una cabina per a parelles per fer-se tractaments conjuntament i gaudir en privat d'una sauna i d'un jacuzzi.

3- Una terrassa molt completa

La terrassa de l'hotel MiM, que està oberta tot l'any, és molt útil per als clients de l'hotel al llarg de tot el dia. I també de la nit. A banda de les seves generoses vistes de 360º de tota la localitat –incloent-hi l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla–, també serveix per dinar, sopar, prendre una copa, ballar o capbussar-se a la seva piscina amb vistes al mar. Un dels millors moments és la posta de sol. Pel que fa a la gastronomia, destaca la barreja que fa la carta de clàssics de la cuina dels hotels amb plats tradicionals de la cuina catalana i, més concretament, del Garraf.

En la seva carta es nota la voluntat de ser km 0, amb els vins del Penedès, cerveses fetes a la zona i el peix de la llotja de Vilanova, i amb hortalisses de l'horta del Garraf. Del receptari català destaquen plats com els musclos al vapor a la malvasia sitgetana, el xató de Sitges o els bunyols de bacallà. Entre els plats principals destaquen plats com el lluç de palangre amb verdures, el pop a la brasa sobre parmentier de patata, el costellam de porc a baixa temperatura o el pit de pollastre de corral en dues coccions.

Entre les preparacions més de tendència són destacables el 'fish and chips', les croquetes 'veggie', el tataki de tonyina amb amanida de 'wakame' o l'hamburguesa de vedella gallega. Entre les postres, fa país l'escuma de crema catalana, que és una opció al costat de la panacota de fruits vermells o del coulant de praliné.