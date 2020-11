AndiNC, una pastisseria només online i a la qual et pots subscriure

La pastissera Andrea Dopico ha engegat a Espanya un innovador projecte que es pot considerar el primer de la seva espècie. Es tracta d’AndiNC, una pastisseria exclusivament en línia, en la qual ven dolços ja preparats però on també ajuda els amateurs de la pastisseria a practicar. Així, a la seva botiga hi ven melmelades, galetes, cremes de cacau artesanes o granoles però també receptes prepesades per fer-les a casa sense córrer riscos innecessaris i sense haver de comprar un quilo de cada ingredient i que les sobres es facin malbé abans no tornem a cuinar algun dolç.

L'últim projecte d’AndiNC, que té l’obrador a Sant Feliu de Guíxols, és una subscripció mensual als seus dolços. La caixa, anomenada La Petite Sweet Box, surt per uns 26 euros i cada mes porta a casa un pot de melmelada, un de galetes, un de financiers i un de papabenets, de 125 grams cadascun.

La capsa també es pot comprar només un cop –escollint els gustos de cada cosa que inclou– per regalar-la. La barreja que inclou de forma estàndard la capsa per a aquest desembre està formada per una melmelada de cirera i amaretto anomenada Red Rudolph; unes galetes de mantega i romaní anomenades Santa's Snack; uns financiers de fruites macerades anomenats torta negra; i uns papabenets de taronja i xocolata negra anomenats orangettes.

Dopico, formada al Canadà, ha treballat en restaurants com El Bulli, el Moments o l’ÀBaC quan li van donar la tercera estrella. El 2017, Forbes va reconèixer Dopico com una de les joves promeses entre els "30 menors de 30 d'Europa". També ha presentat un programa al Canal Cocina.