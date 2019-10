4 coses que (potser) no saps sobre el cafè

És una de les begudes més consumides arreu del món i avui, 1 d'octubre, celebra el seu dia mundial. Per això, és un bon moment per recordar algunes curiositats sobre el cafè que sovint passen desapercebudes durant el dia a dia.

Hi ha diferents tipus de cafè

El cafè es divideix principalment en dues grans varietats: la robusta i l'aràbiga. El cafè robusta conté més cafeïna i té un gust més fort i amarg, mentre que el cafè aràbiga és de millor qualitat i compleix amb els tres grans pilars que ha de tenir un bon cafè: aroma, cos i acidesa. Per això, a l'hora d'escollir un cafè val la pena fixar-se de quina de les dues varietats es tracta. Normalment el preu ja és un bon indicador de la qualitat del cafè: l'aràbiga sempre és més car.

És la beguda més popular a Instagram

Una tassa de cafè davant la xemeneia, una cafetera italiana en una cuina 'vintage' o l'interior d'una cafeteria en una tarda de pluja... Són molts els instants purament 'instagramers' en què el cafè és un dels principals protagonistes. I és que la beguda més consumida del món és, també, la més fotografiada a Instagram. Actualment es poden comptar més de 115 milions de continguts amb el 'hashtag' #coffee, una proporció que supera amb escreix l'etiqueta del te, que "només" compta amb 29 milions de continguts.

Ideal per abans de la migdiada

Al contrari del que podria semblar, el cafè i la migdiada es complementen a la perfecció. Per aconseguir un son breu però reparador, els experts recomanen prendre un cafè just abans de fer la migdiada. L'explicació és que, com que la cafeïna tarda al voltant de 20 minuts a fer el seu efecte activador, un cop et despertes de la migdiada el cafè ja haurà fet la seva feina i podràs seguir amb energia durant la resta del dia.

Una estrella a la televisió

Són moltes les sèries de televisió que han fet del cafè i la cafeteria un dels eixos principals de les seves històries. Sense anar més lluny, el cèlebre Central Perk, de la sèrie 'Friends', ja s'ha convertit en tota una icona televisiva. També són molts els personatges de ficció que han mostrat en pantalla la seva addicció al cafè, com ja va fer el carismàtic Dale Cooper a la sèrie 'Twin Peaks'.