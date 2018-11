La cuina italiana sedueix el paladar de Barcelona

Quan preguntem a algú quin és el seu plat preferit, la pizza, la pasta i fins i tot el tiramisú sovint es troben entre els primers. Per algun motiu, els plats italians mai fallen en les preferències culinàries de la gent. Però què té la cuina italiana per fascinar-nos tant? La seva varietat de sabors i influències la fan popular arreu, i a més (i per als més 'healthies') no podem oblidar que Itàlia es troba entre els països més saludables del món.

Per tot això, atents, amants de la cuina italiana! Arriba a Barcelona la Setmana de la Cuina Italiana al Món, organitzada per l'Istituto Italiano di Cultura. Fins al 25 de novembre, podreu gaudir dels millors plats del 'bel paese'. Tenint en compte que el 2018 és l'Any de l'Alimentació, es promou aquesta iniciativa per acostar si, encara es pot més, la cuina italiana a tots els públics. No és l’únic motiu, però: també es volen facilitar futures col·laboracions entre xefs italians i els nostres cuiners locals. En síntesi, la cita pretén millorar la gastronomia regional seguint sorprenent el públic més fidel.

El punt més gurmet el posarà aquest dijous a la nit el xef Stefano Deidda, estrella Michelin del restaurant Dal Corsaro de Cagliari. El cuiner oferirà un sopar al restaurant de l'Hotel Alma amb diferents menús degustació que combinen ingredients i vins de qualitat. Aquest xef s’ha guanyat un nom, dins i fora del gremi, perquè sap combinar el sabor antic dels plats amb el més conegut, i satisfer així altres sentits més enllà del gust.