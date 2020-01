Tofu, l'ingredient que vol deixar de ser avorrit

Sou dels que penseu que el tofu és un ingredient avorrit? ¿Dels que no heu sabut mai com cuinar-lo, combinar-lo o incloure'l a les vostres receptes? Dons si tot i això encara teniu ganes de descobrir aquest ingredient vegetal, acaba d'arribar a les llibreries un volum que us interessa: Increíble tofu, editat per Lunwerg, que inclou 67 receptes per incorporar aquest aliment a la vostra dieta.

El llibre, escrit per Amelia Wasiliev, parteix de la idea que el tofu és un aliment beneficiós per a la salut, ja que és una bona font de proteïnes vegetals i de ferro, és ric en calci, magnesi i àcids grassos omega 3 i per això és interessant incloure'l als nostres plats.

Però, exactament, què és el tofu? Doncs un ingredient que s'obté de la coagulació de la llet de soja, que es posa en motllos i es premsa, en un procés similar al de l'elaboració del formatge. És un aliment que té el seu origen a la Xina fa més de 2.000 anys, i és un imprescindible de la cuina asiàtica que des de fa uns anys té cada cop més protagonisme a casa nostra sobretot per als que fan una dieta vegetariana o vegana.

L'autora proposa al llibre esmorzars, aperitius, plats principals i postres amb aquest ingredient, amb algunes propostes sorprenents com les torrradetes de Santa Teresa de tofu i plàtan o el pastís de formatge i tofu. Al llibre explica algunes de les maneres més habituals per menjar-lo, ja sigui cru, al forn, a la planxa, al vapor o fins i tot marinat, per convèncer tots els paladars.