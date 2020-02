La firma Kimpton obre en ple barri Gòtic el seu primer hotel a Espanya

La cadena hotelera Kimpton, creadora del concepte hotel boutique, ha inaugurat aquesta setmana per primer cop a Espanya un dels seus reconeguts establiments. Concretament al barri Gòtic de Barcelona. Al carrer del Duc, 15, el Kimpton Vividora compta amb tres propostes gastronòmiques molt apetitoses ubicades entre la planta baixa i la terrassa de dalt de tot. La primera proposta és la cafeteria, Got, que a peu de carrer destaca per oferir cafè artesanal de la marca Nomad o un assortiment de xarcuteria catalana al costat d'una llaminera selecció de tapes. Vins naturals, vermuts casolans i còctels d’Adrià Batlle són altres dels seus atractius.

El plat gros, però, és el restaurant Fauna, situat al primer pis. Inspirat en una típica casa barcelonina de terres hidràulics, l’espai porta al terreny creatiu els gustos mediterranis i les receptes familiars del país. Per exemple, arròs de sípia i galtes de rap, calamars farcits de botifarra negra o vedella cuinada amb patates glacejades. També hi ha espai per a l’exotisme, amb plats com el pop crioll amb patata canària i mojo verd o les bombes d’ají de gallina. Comanda els fogons del local el xef Ferran López.

Per últim, l’hotel disposa d’una terrassa dalt de tot on se serveix una variada selecció de còctels i una creativa proposta de petits plats que es poden assaborir al mateix temps que les vistes del centre històric barceloní. De fet, la terrassa també té com a atractiu una piscina infinita des d'on es pot veure de prop, entre d'altres, el campanar de l'església del Pi.