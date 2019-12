L'Hotel Palace celebra l'hivern amb un menú dedicat a la gastronomia suïssa

L'Hotel Palace de Barcelona proposa, per a aquest hivern, acostar la gastronomia suïssa a la Ciutat Comtal amb una proposta especialment elaborada pel xef Dani Padró. La terrassa del Palace, amb una vista panoràmica privilegiada sobre la ciutat, es convertirà a partir del 8 de gener en un xalet alpí des d'on es podran degustar algunes de les especialitats helvètiques més típiques. Ingredients com el formatge suís seran els protagonistes de la terrassa coberta del Palace, un espai que habitualment s'adapta gastronòmicament a les diferents èpoques de l'any i a tota mena d'ocasions especials.

El menú inspirat en la cuina clàssica de l'estat alpí te dos entrants per escollir: sopa de ceba gratinada o amanida alpina. Els segueixen dos dels imprescindibles de la cultura culinària de país: la raclet amb patates, cebetes i cogombrets i la fondue de formatge, amb opció de posar-hi tòfona, acompanyades totes dues d'una taula d'embotits. Per acabar, les postres per triar son el pastís de nous caramel·litzades amb cafè; Le Trianon, una dacquoise d'avellanes, cruixent de praliné i mousse de xocolata, o la pinya rostida amb gelat de vainilla i escuma de coco.

El menú, que surt per 39 euros amb la beguda a banda, se serveix només per sopar de dimecres a diumenge.