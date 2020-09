El gelat més contundent de Barcelona és d'avellana, va dins d'un croissant de mantega i el venen a L'Atelier

A vegades la fina línia entre el bé i el mal és encara més fina del que es podria esperar. Ho dic pensant en el gelat d'avellana que fan a la pastisseria L'Atelier, ubicada en un modern local de Viladomat 140 condemnat a revolucionar la vida de barri d'aquell familiar i residencial tros d'Eixample. La creació, deia, està absolutament entre el bé i el mal perquè, d'una banda, proporciona una dosi de plaer que hauria de ser recomanació mèdica en aquests temps tan complicats que estem vivint i, de l'altra, és un pecat calòric que ara que ens movem encara menys que abans resulta molt difícil de compaginar amb un pes saludable.

Tot i això, com que cadascú sap fins on pot arribar, deixem l'opció de col·locar-lo al bé o al mal als que el vagin a tastar. Abans l'únic que podem explicar és que l'experiència és singular i molt gurmet, ja que la mescla de gustos està molt ben pensada i la materialització de tots els ingredients que en formen part és d'alta rebosteria. Qui hi vagi ha de saber que si demana un gelat Reus li posaran un gelat de textura suau –tipus McFlurry...– i de gust subtil fet amb la infusió de la pell de l'avellana a dins d'un croissant artesà fet amb una mantega amb molt poca aigua – per tant, molta més concentració de greix i de gust– que porta trossets de galeta de te per sobre, praliné i caramel líquid lleugerament salat.

Potser a hores d'ara s'estiguin ja punxant insulina només de pensar-hi. Com que això s'hauria d'evitar, per reduir riscos, cal que sàpiguen que a la pastisseria també ofereixen el gelat Reus en terrina, cosa que els evitarà bona part de les calories. Encara que també del plaer... Vostès trien. El preu son 5,20 euros dins del croissant i 3,20 en terrina.

L'Atelier és el projecte comú de dos destacats professionals del sector gastronòmic a Barcelona: Eric Ortuño, que va ser 18 anys cap d'estudis de l'Escola d'Hostaleria Hoffman, i Ximena Pastor, amb una llarga experiència en el sector gastronòmic sempre lligada a El Barri, d'Albert Adrià, amb el qual ha treballat a Enigma i a Tickets. Plegats van obrir l'establiment el 2019 i van decidir que seria una pastisseria però també una escola de formació. Fins ara, reben stagiers de tot el món i també persones amateurs que, a títol particular, volen aprendre algun aspecte del món de la pastisseria. Pròximament tenen previstos cursos de brioixeria, de postres de restaurant o d'altres més genèrics i complets a preus molt diversos. Amb la seva curta trajectòria, L'Atelier ja ha guanyat dos importants concursos: el de la millor galeta de te d'Espanya, que van guanyar amb la seva galeta Reus, i el de la millor coca de Sant Joan de crema i pinyons.