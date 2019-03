Els millors restaurants de Barcelona, a més bon preu que mai fins al 21 d'abril

El Tenedor, l'empresa que té l'aplicació líder a Europa en reserves online de restaurants, torna a la càrrega amb la Insider Week. Del 28 de març al 21 d'abril més de 500 restaurants de tot Espanya –130 dels quals a Barcelona– oferiran menús a les persones que reservin a través de l'aplicació a preus més competitius que de costum. Així, els usuaris podran gaudir dels restaurants amb menús de 25, 45, 75 i 125 euros. A més, per cada menú consumit, El Tenedor donarà un euro a l'ONG Ajuda en Acció, que l'any passat va recollir 100.000 euros amb la iniciativa.

Els restaurants que formen part d'aquesta selecció, que també arriba fora de Barcelona i s'estén per altres municipis catalans, són els de la secció Insider de l'apli. És a dir, els que marquen més tendència entre els seus usuaris, que arriben en el global als 21 milions de reserves mensuals. Aquesta tria la fa un equip d'El Tenedor que es fixa en les bones valoracions que deixen els comensals a l'aplicació, els premis que reben o l'elevat nombre de visites que tenen.

Barcelona és la ciutat de l'estat en la qual més restaurants s'han unit a aquesta iniciativa. Els que vulguin gaudir de menús d'alta cuina podran fer-ho a restaurants com el Moments, El Cercle, el Yakumanka by Gastón Acurio, el Petit Comitè de Nandu Jubany, els del grup Ikibana, The Alchemix o l'Osmosi. Hotels com el Claris, l'Alma o el Majestic oferiran menús a 45 euros, preu que també es podrà trobar en restaurants de la talla del Roig Robí, el Manairó, l'Agust o l'Speakeasy.

Entre els que ofereixen menús a 25 euros destaca la proposta del Somni, a l'Hotel The One; el Carlota, al carrer París; el 9 Reinas de Granduxer; l'Arola, de l'Hotel Arts; o el Ceviche 103, al carrer Londres. També resulten atractius els menús que per aquest preu serveixen restaurants com l'Studio de l'Hotel Miramar; el Nikkey 103, del carrer Aribau, o el Blau BCN by Marc Roca.

Un gran impacte

Segons paraules de Marta Marañón, responsable de relacions institucionals d'Ajuda en Acció: "Per a Ajuda en Acció, l'aliança amb El Tenedor durant la iniciativa solidària Insider Week és un exemple molt positiu de com una empresa pot alinear la seva responsabilitat social amb el seu negoci. Gràcies a la col·laboració amb El Tenedor, l'any passat Ajuda en Acció va poder cobrir el 50% de les necessitats d'alimentació dels infants en risc d'exclusió social amb els que treballem a Espanya".

En concret, es preveu que amb els resultats que s'obtinguin d'aquesta edició superin les xifres de l'any passat, en què es van recaptar gairebé 100.000 euros i del qual es van beneficiar més de 600 nens participants en el programa. A més, no només ells se'n beneficien, sinó també les seves famílies, gràcies al lliurament de menús escolars saludables durant l'esmorzar, el dinar o el berenar.