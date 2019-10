Witty, la fusió de la cuina catalana i francesa en un espai únic (a Barcelona)

El restaurant Witty és la nova aposta gastronòmica d'Alain Guiard, xef i mentor de la gastronomia del selecte hotel The Wittmore, un cinc estrelles gran luxe ubicat en un estret carrer del Born –Riudarenes, 7– i amb només 22 habitacions. En aquest cèntric però pacífic espai obre les portes aquest petit restaurant, que fia els seus triomfs a un producte d'alta qualitat i al mestissatge de les cuines catalanes i francesa, les dues amb què ha crescut Guiard, perquè aquestes dues són les nacionalitats dels seus pares.

Amb unes grans cortines de vellut i un pati amb el jardí vertical més alt de la ciutat –té més de 3.000 plantes–, la renovada carta del Witty ofereix plats com macarrons del cardenal, crema d'eriçó amb tàrtar de vieira i alga, o el seu espectacular jarret de vedella –mínim per a dues persones–. Dos altres hits de l'espai són el coquelette –pollastró, en català– farcit de foie-gras, o el filet a la Wellington. En carns, també sobresurten plats com el roasted beef o el tàrtar de filet. Entre les postres, destaquen temptacions com ara xocolata mi-cuit amb gelat de cardamom verd o el gelat de ruibarbre amb crema de festuc.

Alain Guiard, format a les cuines de prestigiosos restaurants, entre els quals ocupa un lloc destacat Alain Ducasse, ofereix una proposta oberta i flexible que permet escollir taula a a la zona de la llibreria –al costat d'una llar de foc– i de la barra del bar –l'oferta de cocteleria del local també mereix especial atenció–, al pati a tocar del jardí vertical, o al terrat de l'hotel amb vistes de la ciutat. Tot i així, aquesta última opció està disponible només a l'estiu.

El restaurant ofereix tres àpats al dia tots els dies de la setmana: esmorzar, dinar i sopar. A banda, també ofereix altres maneres de descobrir-lo. Per exemple, l'Aperitivi que celebren els dijous a la terrassa Sundeck (a l'estiu) i en els salons principals (a l'hivern), els sopars amb música en viu els dissabtes, i els brunchs del cap de setmana.