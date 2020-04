Aquesta és la recepta dels cupcakes de confinament de la reina Elisabet II d'Anglaterra

La reina Elisabet II d'Anglaterra va fer aquest dimarts 94 anys. Una edat considerable que hauria pogut anar acompanyada d'una celebració igual de considerable però que, en plena pandèmia, no han gosat fer. Ni repic de campanes a Westminster, ni trets de canó, ni desfilada amb la guàrdia reial muntada a cavall, els seus animals preferits després dels gossos corgi. No obstant això, aquesta retallada de la festa que sempre se sol fer per a la monarca més longeva de la història del Regne Unit –amb més de 68 anys en el càrrec–, no va tenir lloc també de portes cap endins, on sí que va celebrar el seu aniversari amb capricis dolços.

Tal com han compartit a Instagram els pastissers reials que l'acompanyen en el seu confinament al seu castell de Windsor, on està refugiada de la pandèmia del coronavirus, en honor al seu aniversari li van preparar cupcakes de xocolata. A la foto compartida pels empleats de la reina es pot veure com n'hi van fer amb tres tipus de cobertura, una amb una corona, una amb una rosa vermella i una amb les seves inicials com a sobirana: E. II R., que signifiquen Elizabeth II Regina.

Ingredients:

Els ingredients que proposen des de palau per preparar 15 cupcakes són: 15 g de vinagre, 300 ml de llet, 50 ml d'oli vegetal, 60 g de mantega, 2 ous, 5 ml d'essència de vainilla, 250 g de farina, 75 g de cacau en pols, 300 g de sucre en pols, 10 g de bicarbonat de sodi, 100 g de perles de xocolata blanca i càpsules de paper de forn per fer magdalenes. Per a la cobertura de crema de mantega diuen que fan falta 90 g de xocolata negra d'alt percentatge de cacau, 100 g de mantega, 125 g de sucre de llustre i colorant alimentari per crear diferents colors.

Elaboració de la massa:

Per elaborar la recepta, els pastissers reials expliquen que primer cal preescalfar el forn a 150 ºC. A continuació, cal barrejar la farina, el sucre, el cacau en pols i el bicarbonat de sodi en un bol. Després s'han de batre els ous en un recipient per separat, juntament amb l'essència de vainilla, la mantega fosa, l'oli, la llet i el vinagre. A aquesta mescla seca s'hi ha d'afegir la barreja humida lentament fins a obtenir una massa suau i sense grumolls. Finalment, assenyalen que cal afegir les perles de xocolata (com a alternativa podrien ser nous o fruits secs) i posar les càpsules de paper per fer magdalenes en una safata abans d'omplir-les amb la massa de forma homogènia. Diuen que el temps de cocció ha de ser d'uns 15-18 minuts. Finalment cal retirar-ho tot del forn quan estigui daurat i elàstic al tacte per deixar-ho refredar.

Elaboració del glacejat:

Per fer el glacejat de crema de mantega amb xocolata, primer cal barrejar el sucre i la mantega junts fins que tinguin una consistència lleugera. Tot seguit s'hi ha d'afegir la xocolata fosa tèbia. Un cop feta la mescla homogènia, amb l'ajuda d'una mànega de pastisseria, s'ha de col·locar el glacejat a la part superior dels cupcakes per decorar-los. Si no es té cap mànega es pot fer suaument amb una cullereta.