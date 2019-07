Boa-Bao: una cuina amb onze idiomes

Era l'última llicència de restauració d'Enric Granados i se l'ha quedat el Boa-Bao, cosa que, ves per on, és una molt bona notícia. En el magnífic local de dos pisos que ocupava la galeria Joan Gaspar, davant de la plaça del Dr. Letamendi, ha obert aquest restaurant panasiàtic que ja porta dos anys triomfant a Portugal i que amb aquest espai a Barcelona debuta a l'estat espanyol.

El concepte gastronòmic del restaurant és portar a la taula dels clients plats d'arreu del continent asiàtic en estat pur, sense cap voluntat d'adaptar-los al paladar mediterrani ni fer cap mena de fusió amb la gastronomia local. Tampoc volen cuinar-los amb ingredients d'aquí, sinó que el seu objectiu és reproduir talment els plats com es cuinen a les seves diverses regions asiàtiques. Potser per aquest motiu a la seva cuina descoberta davant una llarga barra on es pot seure a menjar s'hi parlen onze idiomes, gairebé tants com àrees hi ha representades a la seva carta. Una pluralitat ideal per als fogons que han hagut de gestionar a base d'anglès.

Els seus xefs, d'orígens tan diferents com deliciosos, són els autors d'una extensa carta de 64 plats que passa per països com Tailàndia, el Vietnam, Laos, Cambodja, Malàisia, Indonèsia, les Filipines, Corea, el Japó i la Xina. Un llarg viatge al voltant d'Àsia que té com a únic gran oblit el sushi, que actualment és més fàcil de trobar a Barcelona que una bona truita de patates. A més, se centren en l''street food' de tots aquests territoris, que és el que més menja la població local i, segurament, el que més sovint passa desapercebut quan s'exporta la cuina de determinats països.

Una extensa (i deliciosa) carta

Entre els entrants més destacats de la carta hi ha els rotllets de primavera –els que tots coneixem i els d'ànec Pequín–, unes 'samoses' vegetarianes amb 'chutney' de coriandre i menta, les saboroses tires fregides de vedella deshidratada amb sèsam a l'estil Isaan o unes vieires brasejades amb salsa Nam Jim de marisc.

Superats aquests entrants, arriba el torn de triar els plats principals, en què destaquen els 'baos', que donen nom al local. N'hi ha una extensa varietat i se serveixen de dos en dos. Al restaurant recomanen amb fervor el de llobarro, que no s'hauria convertit en un 'hit' instantani només a base de recomanacions. A banda d'un peix de primera, la clau és la seva maionesa picant i el bròquil a la planxa que formen part d'aquest suau 'entrepà'.

Com no podia ser d'altra manera en un asiàtic, també tenen un apartat especial per a les sopes. En aquest aspecte destaca la sopa de Malàisia, amb marisc al curri amb 'noodles' d'ou o la sopa cantonesa de 'wontons' amb 'noodles' d'ou i porc. Resulta especialment apetitosa i saborosa la de fideus 'vermicelli' amb gambes 'black tiger', pollastre i citronella.

Els woks tanquen una carta en la qual podem trobar el clàssic 'pad thai' amb verdures, 'noodles' d'arròs i tofu; però també versions més elaborades com la de cansalada de porc fregida, bròquil xinès i pebre de Sichuan; o els filets de llobarro al vapor amb llima, 'chili', all i 'pak choi'.

Amb les postres, al Boa-Bao fan una picada d'ullet a Catalunya amb una versió de la crema catalana amb coco amb alfàbrega i citronella. També hi destaquen preparacions més exòtiques com els 'noodles pandan' amb mango i sorbet de coco.

Cocteleria asiàtica

La cocteleria mesclada amb l'àpat forma part de la filosofia del local, que ofereix combinats pensats per menjar amb cuina tan gustosa i intensa com l'asiàtica. De fet, la inspiració del creador dels còctels fa moltes referències a Àsia amb els ingredients. Per exemple, el que fan a partir de la beguda inspirada en la cervesa que van començar a produir a Indonèsia quan va ser colonitzada pels holandesos. Els còctel surten per uns deu euros i són els que fan pujar la factura final d'uns 30 a uns 50 euros.

El projecte de Boa-Bao va néixer de la passió d'una parella –ell americà i ella holandesa– per la gastronomia asiàtica i, després de molts viatges, van decidir associar-se amb el xef Chris Gelien per donar vida a aquesta aventura. El fet que s'hagin instal·lat a l'Eixample no és casualitat, ja que buscaven un barri emblemàtic per integrar el seu concepte a la cultura local, cosa que han posat de manifest amb aliances com la que tenen amb el Cafè La Finca de Castelldefels o amb Garage Beer, que venen al local una IPA cítrica perfecta per netejar el paladar entre receptes asiàtiques.