Ca na Toneta transporta la seva cuina d'arrel mallorquina a l'Hotel Casa Bonay

Qui tingui la sort d'haver estat al restaurant Ca na Toneta de Caimari, a Mallorca, té l'opció de tornar-hi sense la necessitat d'embrutar el planeta amb querosè. I qui no tingui la sort d'haver-hi estat, ara té una oportunitat d'or per provar-lo sense haver de travessar 300 quilòmetres de mar.

El reconegut restaurant mallorquí celebra un stage al sempre modern Hotel Casa Bonay de Barcelona, on es convertiran fins al 21 de desembre en Bar na Toneta. El restaurant que Casa Bonay té a peu de carrer a tocar de la plaça Tetuan serà el nou espai en què les germanes Maria i Teresa Solivellas posaran a sobre de la taula el millor de la principal illa balear. La carta consistirà en uns 15 plats, majoritàriament per compartir, que se serviran acompanyats de vins de varietats arrelades a l'illa i fets amb processos de producció en què la naturalitat és un must. Molts d'aquests són inèdits i també experimentals.

Entre els plats –que es mouen entre els 10 i els 15 euros la gran majoria– destaquen l'arròs brut, que és l'arròs típic de pagès de Mallorca a l'hivern; el pastó de sobrassada amb mel, fet amb la pasta prèvia amb què es fa la sobrassada; o la porcella de porc negre amb salsa de magranes agres, un plat intens i contundent però gens greixós, que destil·la l'essència natural i meravellosament senzilla de la cuina de Ca na Toneta. Com aquests plats, també són rellevants les coques de trampó o els cabdells farcits d'anguila al caliu i poma àcida. Tots plats que s'assaboreixen tant per la qualitat del producte com pel baix processament al qual els sotmeten, mostra d'un respecte absolut al receptari tradicional mallorquí i adoració pel producte.

Les germanes Solivellas s'ho han emportat pràcticament tot de Mallorca fins a Barcelona, des dels ingredients fins a la típica vaixella de fang artesanal o les copes de cristall bufat. També s'han emportat el pa, l'oli i fins i tot la sal. Aquesta última no és mallorquina, és "menorquina i recollida a mà sobre les roques" –tal com informaven en la presentació d'aquesta pop-up–, però l'hi perdonen. El servei comença a les 18.30h i acaba a les 24h. Organitzen taules per a grups.