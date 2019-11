Un restaurant inspirat en 'El gatopardo' de Visconti al cor de l'Eixample

L'Eixample de Barcelona té un altre restaurant amb el segell de Romain Fornell. Es tracta de Le Léopard, una cafeteria-restaurant amb una cuina basada en el producte de mercat. Tot i que als fogons hi ha el xef Ilya Fattakhov, la direcció creativa de l'espai corre a càrrec de Fornell, que ja ha treballat amb Fattakhov al restaurant Caelis durant anys, on han aconseguit una estrella Michelin. Le Léopard forma part de Darial, un espai de 1.600 m2 que combina moda, cultura, art, disseny i gastronomia.

El local està situat a la planta baixa de la finca Tomàs Roger -ubicada a Ausiàs March, 37-, un edifici dissenyat al segle XIX per l'arquitecte Enric Sagnier i catalogat com a bé cultural. Darrere del projecte hi ha una família amb base a Suïssa, la representant de la qual és Maka Asatiani. L'espai té Constance Louboutin com a directora general i Djaba Diassamidze, dissenyador parisenc d'alta costura, com a director creatiu.

En aquest espai d'estètica minimalista però amb tocs exuberants de luxe modern, la cuina que s'hi serveix és senzilla i té en la qualitat del producte la seva principal vàlua. Entre els seus plats destaquen les patates braves Darial; les cigales en full d'alfàbrega i salsa kimchi; els macarrons amb múrgoles; el tàrtar de tonyina vermella mediterrània, alvocat i vinagreta al gingebre; el tàrtar de bou a ganivet amb patates fregides, i l'amanida d'enciam amb king crab, alvocat i maionesa plàncton. En general, preparacions que tenen influències franceses i espanyoles i entre les quals hi ha opcions veganes i vegetarianes. El celler de Le Léopard compta amb més de 70 referències, la majoria procedents de les principals DO catalanes seleccionats per Vila Viniteca.

La carta té plats per compartir, entrants, amanides, ous, hamburgueses i sandvitxos, pasta i risotto, peixos i carns, i un assortiment de postres casolanes. La proposta inclou a més un menú de migdies -que canviarà cada setmana-; un brunch per als diumenges amb un menú especial per a grups, i una oferta d'esmorzars. A més, Le Léopard es converteix cada matí en un forn on degustar diferents cafès i tes, sucs, torrades, ous, sandvitxos i brioixeria.

El restaurant, de 300 m2 i amb capacitat per a 70 comensals a sala i 25 a la terrassa, homenatja amb la seva estètica la pel·lícula El gatopardo de Visconti, amb còmodes sofàs de vellut vermell i sostres acabats amb pa d'or. El local està obert des de les 8.30 h fins a les 2 h de la matinada. El menú de migdia surt per 20 euros i el preu mitjà de la carta són uns 45 euros.