El foc, el protagonista del nou restaurant de l'Hotel W de Barcelona

L'Hotel W Barcelona acaba de sumar un nou projecte gastronòmic a tots els que ja tenia en funcionament, entre els quals hi ha propostes molt variades, algunes signades per xefs de la talla de Carles Abellán. L'última incorporació de l'hotel es Fire, un restaurant on la flama és el punt d'unió entre tots els plats d'una carta que té el contrast de gustos i tècniques, i els productes ecològics, conscients i de gamma premium com a principals reclams. A més a més, quan arriba la nit Fire es reconverteix en un espai de cocteleria en què la música té un paper molt important, tant com a la resta de l'hotel, un dels preferits dins de Marriott pel públic jove que busca un altre tipus de luxe: menys formal i més divertit.

Pel que fa a la seva oferta gastronòmica, Fire presenta la fusió perfecta de carns i peixos de qualitat amb una generosa varietat de plats de verdures. És, en definitiva, una braseria adaptada als gustos actuals i que no exclou aquells que no mengen ni carn ni peix però adoren el menjar cuinat a la brasa. De fet, la brasa es un element tan central de la seva cuina que està col·locada al mig de l'establiment, que té la cuina a la vista.

D'entre els seus plats, destaquen talls clàssics com el Tomahawk (de dos quilos) al costat de preparacions com la coliflor al forn: segellada al buit, fermentada durant 3 dies i presentada sobre 1 crumble amb tocs de mel i mostassa. Un plat singular de la casa és la sopa de ceba amb formatge Idiazabal, servida dins la mateixa ceba amb la qual s'ha cuinat la sopa, que se sotmet a una cocció de 7 hores a baixa temperatura. També mereix una menció especial el tàrtar de vaca del Pirineu orgànica. L'acompanyen de moll fos per degustar sobre torrades de pa fermentat i un topping amb tòfona negra.

Entre els plats per a vegetarians destaca el porro carbonitzat servit amb romesco i les seves cendres, pel que fa als entrants. Entre els plats principals destaca l'amanida de carbassa Hokkaido a la brasa amb llenties, espinacs i un amaniment de fruites del bosc. "Hem creat un menú que gira entorn del foc, redefinint tècniques centenàries, però sense embuts, per sorprendre el nostre comensal. Un maridatge perfecte entre proteïnes animals i vegetals, connectades per la graella central", diu Carlotta Delicato, xef executiva del local. El preu mitjà està al voltant dels seixanta euros.