El restaurant Solc enceta un cicle de sopars a quatre mans amb invitats d'arreu del món

El restaurant Solc, ubicat a la primera planta de l’Hotel Majestic de Barcelona, ha encetat aquesta setmana un cicle de menús a quatre mans en què s’esperen regularment prestigiosos cuiners de tot el món. El primer invitat ha sigut el pastisser Jean-Marie Hiblot, que comparteix la vetllada aquesta nit amb Luis Llamas, cap de cuina del Solc.

El menú que han dissenyat per a l'ocasió, que no perd de vista el protagonisme dels vegetals de l’establiment, inclou plats com la coca de bolets de tardor en diferents textures i el llagostí del delta de l’Ebre amb pastanaga, llima i gingebre. Les postres són El babà de la meva àvia i els petit fours de Hiblot.

Coincidint amb Acció de Gràcies –el 28 de novembre–, Solc rebrà la visita de Byron Hogan, xef primer de l’ambaixada dels EUA a Madrid durant l'últim govern d’Obama. El que tants cops va cuinar per a James Costos i el seu marit, prepararà per als seus comensals Pastrami sobre costrini de civada, amanida de remolatxa o fetge de pollastre ecològic amb pera i avellana. El tradicional gall dindi també serà un dels plats principals del menú. El pastís de carbassa amb gelat de llet d’ovella servirà com a comiat de l’àpat, que sortirà per 80 euros per persona.