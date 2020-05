'Friends' llançarà un llibre de cuina amb les receptes de la sèrie

Tot i que la sèrie Friends es va acabar el 2004, no ha deixat de produir marxandatge al qual molts hem acudit gustosament perquè tot el que ens recorda aquella sèrie –aquí teniu un interactiu per posar a prova el que sabeu sobre la mítica ficció– son bons moments. Després de productes com el Trivial de la sèrie o moltes línies de roba de carrer per a grans firmes multinacionals, la sèrie ens ofereix ara el seu llibre de receptes. Concretament, l'edició es dedica a repassar els capítols per veure quines receptes hi cuinaven els seus protagonistes i explicar-nos com podem portar-les a terme. Entre les especialitats hi ha el trifle espantós en què la Rachel barrejava melmelada, crema, gerds, carn de bou saltejada, pèsols, cebes, plàtans i fins i tot crema batuda. Però no ens equivoquem: que ens agradi Friends no vol dir que ens agradi la seva versió d'aquestes postres típicament angleses que queden tan bones quan s'hi posa un bon xerès.

El llibre es diu Friends: the official cookbook i és obra d'Amanda Yee, una xef d'orígens noruecs, xinesos i afroamericans que ha estat treballant a Europa. En total, l'autora inclou una setantena de receptes inspirades en els plats que es veien més a la sèrie, que va marcar la història de les sitcoms i va ocupar una dècada entre mitjans dels anys 90 i dels 2000. A banda del trifle de la Rachel, també s'hi troben preparacions com les galetes de l'àvia de la Phoebe o alguns dels plats més elaborats que la Monica preparava per Acció de Gràcies.

Com que està orientat a fans de la sèrie, més que no pas a aficionats a la cuina, que també, a Insight Editions expliquen que cada recepta va lligada a l'episodi on va aparèixer, del qual expliquen el context, cosa que permet reviure en part la sèrie. El volum, que no és el primer de cuina que es fa al voltant de la sèrie però sí que és el primer oficial, està previst que surti a la venda el 22 de setembre. Per ara se sap que estarà disponible a Amazon.

El llibre servirà per entretenir-nos mentre esperem el retrobament en escena dels sis protagonistes de la sèrie. Per ara, ha quedat posposat arran del coronavirus.