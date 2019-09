Més de 3.000 persones queden a través de Facebook per jugar a fet i amagar a l'Ikea de Glasgow

Els responsables de la botiga d'Ikea de Glasgow, al Regne Unit, van demanar ajuda a la policia escocesa per aturar una convocatòria massiva per jugar a fet i amagar que ja sumava més de 3.000 persones. Els fets van tenir lloc el dissabte 31 d'agost, després que els gerents de l'establiment veiessin que milers de persones tenien previst presentar-se a la botiga per jugar a aquest joc arran d'una convocatòria que havia tingut lloc a través de Facebook.

Segons informen diversos mitjans com 'The Sun' o l'escocès 'The Scotsman', més de 3.000 persones, a través d'un grup de Facebook anomenat 'Glasgow's biggest hide and seek' –que ja ha sigut clausurat–, havien confirmat la seva assistència al massiu esdeveniment, que havia de tenir lloc a la botiga sense que cap dels responsables hagués donat mai el seu consentiment. Des d'Ikea van contactar amb les forces de seguretat, que van vigilar l'establiment des del matí i durant tot el dia i van impedir l'entrada a la nau a la majoria d'adolescents que s'hi presentaven. Segons relata 'The Sun', alguns van aconseguir entrar-hi i "van començar a amagar-se als frigorífics, armaris i sota els llits, però el joc va durar poca estona gràcies a la presència policial".

Segons aquests mateixos mitjans, la moda de jugar a fet i amagar en botigues d'Ikea la va començar el 2014 a Bèlgica una jove de 29 anys que tenia la iniciativa en la seva llista de coses a fer abans de complir els 30 anys. L'empresa ho va acceptar i, des de llavors, el fenomen s'ha anat viralitzant a través d'Europa. Tant va ser així que el 2015 es va arribar a la xifra rècord de 32.000 participants en una botiga d'Eindhoven, als Països Baixos.