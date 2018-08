Amor, flors i diamants en l’era d’Aquari

Sonen els acords dels dos temes més populars amb què l’Estiu de l’Amor ha quedat gravat en la memòria col·lectiva: San Francisco San Francisco (Be sure to wear flowers in your hair), interpretat per Scott McKenzie, i Aquarius, el tema que obre el musical Hair. Raphael va fer una versió inefable d’ Aquarius, i la cançó també va sortir en un anunci de la beguda amb el mateix nom. Però no permetem que aquests detalls tontos provoquin turbulències en el nostre viatge en el temps al San Francisco del 1967, quan els carrers del barri de Haight-Ashbury es van omplir de joves inconformistes que rebutjaven la Guerra del Vietnam i les convencions de la vida capitalista i reclamaven, com diu la lletra d’ Aquarius, pau, amor, harmonia, comprensió, simpatia, confiança i revelacions de cristall místic per transformar el món. De fet, demà fa 51 anys que George Harrison va fer una visita al barri revestit amb la importància de ser un guru -els Beatles van llançar aquell mateix any l’homenatge a l’LSD que és Lucy in the Sky with Diamonds - i va tocar la guitarra i va parlar amb els joves que van sortir a trobar-lo i seguir-lo.

Vida ‘hippie’ organitzada

Es calcula que els protagonistes de l’Estiu de l’Amor van ser uns 200.000, que van assistir al Festival de Pop de Monterey que s’havia celebrat poques setmanes abans, i van portar el moviment hippie. Unes 7.000 persones es van instal·lar a Haight-Ashbury, un barri de cases victorianes, que va córrer el risc de desbordar-se, i tenien serveis com la Free Clinic, on voluntaris que provenien de la Universitat de Califòrnia atenien els afectats per les drogues, malalties venèries i pneumònia, entre altres afeccions. El primer dia van atendre 250 persones. El segon, 350. També hi havia l’Organització Legal de Haight- Ashbury (HALO, en anglès), que donava serveis legals. Els advocats voluntaris que la formaven van ser molt útils quan la majoria dels membres del grup Grateful Dead van ser arrestats a l’octubre. En el terreny de la manutenció hi havia els Diggers, que s’encarregaven d’aconseguir menjar gratis.

Experiència reveladora

Malgrat tot, per poc que es grati, la cara menys amable de l’Estiu de l’Amor surt a la llum: George Harrison va afirmar que havia quedat decebut de la seva visita. S’esperava trobar-hi gent treballant en petits tallers i només hi va veure joves col·locats, i cal tenir en compte que ell mateix hi anava. Aquella experiència va marcar un punt d’inflexió en la seva vida i a partir d’aleshores es va allunyar de les drogues i va voler aprofundir en el seu vessant espiritual. Pocs mesos després es va produir un altre fet significatiu: a l’octubre els Diggers van fer una performance per denunciar que els hippies havien sucumbit a l’atenció dels mitjans de comunicació i per anunciar la seva mort.