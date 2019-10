L'exnena Disney Bella Thorne és premiada en el seu debut com a directora porno

L'actriu Bella Thorne, antiga estrella infantil de Disney Channel, ha rebut un premi d'honor per haver dirigit, amb 21 anys, la seva primera pel·lícula pornogràfica, 'Her & him'. La segona edició dels Premis Pornhub, segons informa Efe, ha anunciat que Thorne rebrà el guardó Vision Award durant una cerimònia, que se celebrarà a Los Angeles l'11 d'octubre i que comptarà amb les actuacions musicals de Bad Bunny, Kali Uchis, Ty Dollar Sign i Rico Nasty, entre altres artistes.

"Estic emocionada perquè visions de bellesa com aquesta brillin sota una nova llum", va dir Thorne en un comunicat publicat per la revista 'The Hollywood Reporter'. "Trencar el tabú del que es classifica com a bonic sempre ha sigut una visió meva, i em fa molt contenta veure que això és reconegut pel que realment és...", va assegurar l'actriu, nascuda a Florida i cubana per part de pare.

El debut a la indústria pornogràfica de Thorne es va iniciar a l'agost, quan va estrenar 'Her & him' ('Ella i ell', en català), que té en els papers principals Abella Danger i Small Hands –actors populars en la indústria pornogràfica– i inclou música del raper Mod Sun, que precisament va ser parella de la realitzadora. "La meva idea inicial va ser crear una pel·lícula nadalenca d'horror, però en canvi vaig fer una cinta bonica i etèria", deia Thorne en un vídeo per promocionar el projecte.

Segons Pornhub, el film "presenta un noi de vint anys ansiós que troba un missatge sorprenent al telèfon de la seva nòvia, després del qual interromp les seves rutines matinals i es llança a una trobada fora de control i molt carregada sexualment". El vicepresident de la companyia, Corey Price, va dir en un comunicat que la pel·lícula relata una història a l'estil de 'Romeu i Julieta'.

Pornhub, amb seu a Mont-real i oficines a San Francisco, Houston, Nova Orleans i Londres, és la principal distribuïdora mundial de material pornogràfic per internet, que inclou vídeos i fotografies amb artistes professionals i aficionats. El canal ha sigut prohibit a Rússia i a la Xina. Thorne, nascuda a Florida el 1997, va iniciar la seva carrera artística als sis anys i el 2010 va assumir el paper de CeCe Jones, una ballarina en la sèrie 'Shake it up' dels canals de Disney, on es va convertir en una actriu molt popular entre les adolescents.