Billie Eilish fa una col·lecció de roba per a Bershka

Peces 'oversize' i d'inspiració urbana. Així és la col·lecció de la cantant Billie Eilish per a la marca Bershka que es posarà a la venda aquest dijous. Plena de contrastos, jugant amb el blanc i el negre i amb tocs àcids, totes les peces es presenten en volums grans i amb 'looks' unisex.

La col·lecció inclou pantalons, dessuadores, samarretes, una 'tote bag' i, fins i tot, carcasses per al mòbil.

La cantant nord-americana, de només 17 anys, és tot un fenomen del panorama musical mundial i està actualment de gira promocionant l'àlbum 'When we all fall asleep, where do we go?'.