Botons de puny amb la cara de Felip VI, l'última novetat del 'fashion business' patriòtic

Si després de saber que el Tribunal Suprem dona suport a la banca abans que als clients, que el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha sentenciat que Espanya no va garantir un judici just a Arnaldo Otegi, que Cospedal conspirava amb Villarejo contra companys del seu partit i d'altres formacions i que Espanya podria ser condemnada per estar plena d'abocadors il·legals encara et queda passió patriòtica per Espanya, Gemelolandia és la teva web de referència. Tal com informa aquesta botiga en línia en una nota, acaben d'incorporar a la seva oferta uns botons de puny amb la cara del rei Felip VI i uns altres amb el rostre del rei emèrit, Joan Carles I, que de ben segur faran les delícies de tots els amants de les icones patriòtiques espanyoles.

Segons han divulgat des de Gemelolandia, "en temps convulsos, cal treure les teves millors gales per demostrar la teva passió". "És per això que si creus que has de treure a la llum la teva simpatia per la monarquia espanyola, has de portar aquests botons de puny del rei emèrit Joan Carles I i del rei Felip VI", asseguren aquests experts en etiqueta masculina, que també comercialitzen molts altres botons de puny de caire patriòtic espanyol. "Botons de puny que representen escuts, monedes i fins i tot retrats", detallen, "amb els quals podràs presumir de ser el rei de la moda", aventuren.

Donar suport de forma elegant a l'actual cap d'estat costa només 15 euros, un preu molt més barat que recordar el seu pare. I és que la web també ofereix portar als punys de la camisa una moneda de 50 pessetes que es va fer per homenatjar Joan Carles. Es tracta d'uns botons de puny que gairebé costen 64 euros fets directament "amb un parell de monedes a les quals s'han aplicat una sèrie d'esmalts" per sobre que han permès a Gemelolandia convertir 100 pessetes en "joies de molt valor" que amb el temps asseguren que anirà "'in crescendo'".

El patriotisme d'aquesta web especialitzada acaba en les figures masculines de la monarquia, ja que oblida el paper de les reines i també de les hereves del tron. Ni Sofia ni Letícia tenen els seus botons de puny específics. Tampoc les petites Elionor i Sofia. El descuit no permetrà gaudir d'aquests matrimonis icònics de la unitat d'Espanya, almenys junts als punys.