Dos detinguts de Florida aprofiten el cotxe de la policia per practicar sexe

Una parella de Florida, als EUA, va començar a mantenir relacions sexuals al seient del darrere d'un cotxe de policia després que un agent els hagués detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol, informa Efe basant-se en mitjans locals. D'acord amb l'informe policial d'on s'ha sabut aquesta història, l'agent va deixar sols uns minuts al cotxe Aaron Thomas, de 31 anys, i Megan Mondanaro, de 35 anys, que aparentment no van poder controlar la passió i van començar a practicar sexe allà mateix.

"Quan vaig obrir la porta per evitar que continuessin, Thomas estava despullat i Mondanaro tenia els pantalons abaixats", va escriure el policia en el seu informe. Quan va fer baixar Thomas del vehicle per intentar posar fi a la relació sexual, el detingut va aprofitar per escapar-se tot i que anava despullat. No obstant, va ser capturat minuts després.

Tot va començar quan l'oficial del comtat de Nassau, al nord-est de Florida, va veure la parella conduint amb motocicleta amb els llums apagats, cosa que va estar a punt de provocar un accident. Quan els va cridar l'alto, el policia va observar que tots dos feien fortor d'alcohol i tenien els ulls vermells.

Els detinguts, amb diversos antecedents criminals, van ser arrestats sota els càrrecs de conduir sota els efectes de l'alcohol i de mostrar els òrgans sexuals. Thomas, a més, suma el càrrec de robatori perquè es va endur les manilles del policia durant la breu fugida.

Per ara, tots dos continuen en una presó local i, si bé a ella li van fixar una fiança de 12.500 dòlars, Thomas està detingut sense fiança. Tots dos tenen experiència a la presó, ja que Thomas ja hi va passar 46 dies per haver agredit un policia i Mondanaro va complir 60 dies per haver violat la llibertat condicional en relació amb una condemna prèvia.