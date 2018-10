Gwyneth Paltrow obre botiga a Londres

Les polèmiques que ha creat Gwyneth Paltrow amb les seves recomanacions de salut a la seva web de benestar personal Goop van de mal en pitjor. Tot i això, aquesta concatenació de ridículs no ha aconseguit que l'empresa s'enfonsi. Ans al contrari. Just deu anys després que l'actriu la fundés des de la cuina de la mansió londinenca on vivia amb Chris Martin, l'imperi de la seva web està 'on fire', valorat en 250 milions de dòlars. Una estimació que li permet afluixar la mosca i obrir una botiga efímera a Londres on vol portar fins a les seves clientes tot el 'lifestyle' de la seva marca. Però no perquè se sentin més identificades, sinó per promocionar-se a nivell internacional. Així ho ha confirmat ella en un nota de premsa: "[La botiga] prepara el camí per a la següent fase del negoci, l'expansió en mercats internacionals".

L'espai, ubicat a la pintoresca i cara via de Westbourne Grove, posa a la venda tota mena d'articles que es poden trobar a la web. Ho fa separant-los en cinc espais. El primer, de roba i joies, amb peces de la seva pròpia marca però també amb presència de Victoria Beckham, entre d'altres. El segon, de roba esportiva. El tercer, de roba de la llar. El quart, de mobiliari. I el cinquè, de cosmètica natural, el camp en què l'actriu reconvertida en empresària és més forta i en què destaca perquè ven la seva pròpia marca i no les d'altres productors.

Paltrow ha aprofitat la xarxa per anunciar que la botiga, que té més de 4,5 milions de seguidors a Instagram, estarà oberta a Londres fins a finals de gener. També a internet ha explicat: "Goop va començar com un lloc per recopilar i afegir coses [abans de web va ser una 'newsletter']. La nostra missió ha evolucionat i continua evolucionant. En aquests deu anys que vindran, esperem continuar servint de conducte per a una gran informació i per crear productes als quals sempre donem suport. Gràcies pel viatge més extraordinari", ha signat Paltrow, que s'acaba de casar amb el productor Brad Falchuk.