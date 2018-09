Un vídeo d'un minut que et pot canviar quatre hàbits alimentaris de cop

Un vídeo d'Instagram penjat per @diy.learning mostra amb només un minut que poc saludable que és en realitat el menjar que venen a la gran majoria dels supermercats. La peça assenyala com la voluntat de maximitzar els seus beneficis per part de la indústria alimentària fa que sempre quedi en últim lloc la salut del consumidor, sotmesa a additius tan poc recomanables com ara colorants, cera, fibres sintètiques dins la brioixeria industrial o tota mena de sucres.

En primer lloc, el vídeo mostra com amb aigua tèbia una poma es fa tota blanca perquè la cera que porta a sobre reacciona. A continuació mostra com el líquid que es ven com a refresc de taronja és poc més que aigua amb sucres i molt de colorant. També mostra com la brioixeria porta fibres sintètiques a l'interior que no es dilueixen amb aigua. Finalment, també dona un truc per comprovar si una mel és natural o és només un succedani. Definitivament, el vídeo demostra com les pomes són més naturals quan són 'lletges', les magdalenes quan són del forn, la taronja quan l'espremem nosaltres i la mel quan qui la ven és un apicultor.