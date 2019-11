El Joker gentrifica les escales del Bronx on balla al film (i els veïns es prenen la justícia pel seu compte)

Ni tan sols l'irritant plugim de la tardor novaiorquesa ha pogut restar protagonisme a la nova atracció turística de la ciutat: les estretes i costerudes escales del Bronx on balla el popular Joker en l'última pel·lícula que porta el seu nom, tot un èxit de taquilla. Fins al popular barri del nord de Manhattan s'hi desplacen cada dia centenars de turistes per posar en aquests esglaons, davant l'estupefacció dels residents de la zona, que descriuen el lloc a l'agència Efe com a "brut" i "lleig".

"Són unes escales brutes que he vist durant tota la meva vida, no entenc per què ara són tan importants. Tant me fa que vinguin els turistes, però és que aquí no hi ha res", diu la novaiorquesa Giselle davant dels graons. Però per a dues famílies sueques, els Kolmodin i els Sellen, aquesta descripció no podia ser més desencertada. "Nosaltres hem deixat d'anar a l'Empire State per veure això", diuen durant el seu viatge d'una setmana a Nova York.

I és que l'actor Joaquin Phoenix i el personatge que interpreta en la recent pel·lícula Joker protagonitzen una escena que ha quedat gravada a la memòria dels espectadors: un particular ball descendint la característica escalinata abillat amb un vestit jaqueta vermell i el maquillatge de pallasso. Per això, des de fa dies, l'escala, situada entre dos edificis residencials del modest barri de Highbridge –i molt a prop del llegendari Yankee Stadium–, ha rebut una infinitat de visitants que desenfunden els seus telèfons mòbils per demostrar que han estat en el nou lloc de culte.

De fet, tan popular s'ha fet el ball del Joker, que hi ha un compte de Twitter dedicat únicament a mesclar les escenes del ball amb diverses cançons. Entre aquestes hi ha des de Mi gran noche de Raphael a All I want for christmas is you de Mariah Carey passant per Dracukeo de Kidd Keo.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You pic.twitter.com/zC1iyGuPcI — Joker Dancing Random Songs (@JokerSongs) 2 de novembre de 2019

Bona part dels veïns estan contents: "Això és una cosa positiva. Només venen a fer fotos i gravar les escales", explica Manuel Díaz, propietari d'un petit supermercat del barri. El propietari assegura que el nombre de clients ha augmentat: "M'ha tocat una mica la loteria", somriu, però admet que hi ha residents de la zona que han mostrat sense objeccions el seu descontentament per la presència dels turistes.

Alguns veïns els han rebut amb una pluja d'ous, com demostren imatges que han circulat per les xarxes socials en els últims dies, i d'altres amb una cascada de pintura llançada des dels alts edificis residencials que flanquegen l'escala. "Diverses vegades han tirat objectes des de dalt: ampolles buides, pintura... Divendres passat va venir una noia a veure el lloc i a gravar una escena i van llançar pintura blanca des de dalt", detalla Díaz.

Aquesta és una de les raons per les quals alguns dels residents de la zona comencen a exigir que s'augmenti la seguretat amb presència policial, "com es fa en qualsevol altre lloc on es concentren els turistes". "Ara que el Bronx és més segur que fa uns anys, hi ha més gent que vol venir, així que les autoritats haurien de tenir en compte que aquesta zona de Nova York, i no només Manhattan, també és atractiva per als visitants", raona Julissa Polanco, resident al barri des de fa dues dècades.

I encara que Marina Juárez, que visita les escales durant un viatge des de Los Angeles, també podria ser blanc del llançament d'ous o pintura, ella diu que entén "perfectament" les enrabiades dels veïns. "Deu ser complicat. Ells deuen estar intentant fer la seva vida i aquí hi ha els turistes fent el tonto i posant de mil maneres a les escales", apunta la jove."Entenc que sigui molest, però això és part del que és Nova York, on hi ha poc lloc i tot està més atapeït", analitza.