Els quatre millors balls de l'estiu: de Lindsay Lohan a Mónica Oltra

L'estiu s'acaba aquest diumenge i com sempre ha donat molt de si per a la vida pop, perquè amb la calor la gent es tensa i es carrega i, per això, quan sent una mica de música necessita desfogar-se. Encara que el desfogament només sigui puntual, però, les xarxes el consagren per a tota la vida, com els ha passat aquest estiu a algunes 'celebrities' del nostre 'star system' particular.

La dansa del Brexit

El més sonat de tots els balls ha estat el que Theresa May ha practicat en terres africanes, on era de viatge oficial i on potser volia promocionar el format 'Dancing with the stars' més que no pas el Regne Unit. Va ballar dues vegades, la primera a Sud-àfrica, amb uns escolars que van destapar amb el seu ritme i veus una Theresa May a qui ja no podrem mirar igual quan parli del Brexit. Posseïda per l'esperit d'una Thermomix, va fer el 'breaking dance', el 'crusaíto' i sobretot el 'robocó'.

Theresa May dances with school children during her South Africa visithttps://t.co/hW8S23GsNdpic.twitter.com/nQNXquroKH — BBC News (UK) (@BBCNews) 28 d’agost de 2018

Vist l'èxit internacional del seu primer ball, May va decidir tornar-hi. La segona ocasió va ser a Kènia. Concretament, a Nairobi. D'aquell segon ball resulta molt divertida la versió que en va penjar la cantant Mia Matangi al seu Instagram, on va superposar música tamil a la dansa de May per recordar que aquesta música provinent de l'Índia aconsegueix "trobar ritme en qualsevol cosa".

El 'challenge' era no morir

L'altre gran ball de l'estiu és el 'challenge' d''In my feelings', que consistia a baixar del cotxe en marxa a molt poca velocitat i ballar al costat de la porta la coreografia d'aquesta cançó del raper canadenc Drake. Es va arribar a estendre tant arreu del món que va donar molt de si. En el sentit negatiu, esclar. Per exemple, en aquest vídeo es veu gent tenint accidents per ser uns influenciats dels 'influencers' que ho van començar. Un exercici de nul·la intel·ligència col·lectiva a nivell global del qual no tots han sortit indemnes. Aquest n'és un dels exemples més lamentables:

Una tarda-vespre-nit de Lindsay Lohan

Una altra icona d'aquest estiu –i de tots en general– és Lindsay Lohan, que va acompanyar moltes nenes mentre jugaven a nines perquè va ser actriu Disney, i que, amb els anys, va acompanyar aquelles mateixes nenes en les seves visites als 'afters'. Aquest estiu ha estat instal·lada a l'illa grega de Míkonos, on ha muntat un 'beach club' on, evidentment, ha gravat un 'reality' que emetrà la MTV. En una d'aquelles tardes-vespres-nits 'que es compliquen' va pujar a ballar a l'escenari i els assistents van fer popular el ball, que ella va qualificar com #dothelilo. Vostès poden jutjar per què va triomfar:

Mónica Oltra, 'Pulp fiction', Maná i els anys vint

I, per acabar, el ball de l'estiu l'ha protagonitzat la política valenciana Mónica Oltra, que quan va acudir a les Corts Valencianes amb la samarreta de Mango es va guanyar el meu cor per sempre. El de Juan Cotino crec que no tant. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va formar part dissabte passat de la clausura del Bonic/a Fest de la ciutat de València –un esdeveniment que promociona els meravellosos mercats de la ciutat– i quan va arribar al del Cabanyal va saltar a la pista a donar-ho tot al costat del regidor de Comerç valencià, Carlos Galiana. Definitivament, la seva coreografia –amb un moment 'Pulp fiction' a l'inici– de la cançó 'Clavado en un bar' de Maná és digna de menció. Sobretot per la personalitat que hi aporta ella fent-ho vestida amb un vestit d'inspiració anys vint. És normal que la gent els deixi espai. Són dos professionals dels balls de poble! Que bé trobar-te els teus representants al ball de la plaça, no?