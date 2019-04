T'atreviries a menjar a cinc metres sota l'aigua del mar?

De cinc metres sota l'aigua de les costes de Lindesnes ha aparegut en els últims mesos l'espectacular estructura de formigó on s'amaga el primer restaurant submarí d'Europa. Una aparició estel·lar si tenim en compte que l'Under –que vol dir "sota", en anglès, i "miracle", en noruec– amb només deu dies obert ja ha aconseguit les reserves de 7.000 persones. Són amants de la gastronomia, que volen sopar i dinar bons plats i, al mateix temps, estar acompanyats per la rica fauna i flora submarina d'aquesta àrea meridional de Noruega, on conflueixen les aigües atlàntiques amb les del mar del Nord.

"L'estructura està dissenyada per integrar-se completament en l'entorn que l'acull. La rugositat de la capa de formigó funcionarà com un escull artificial, permetent que les pagellides i les algues hi puguin créixer a sobre", expliquen des de l'estudi d'arquitectura Snøhetta, que ha creat unes parets d'un metre d'ample que puguin resistir les pressions dels corrents marins i l'impacte permanent de les onades. L'estructura que han fet servir té 34 metres de llarg.

A l'interior, la massa de formigó es converteix en un entorn càlid forrat de panells de roure que es van fent més foscos a mesura que els comensals van avançant cap al fons. Però, a banda del joc cromàtic, l'estudi també ha tingut en consideració la part acústica. Per reduir el soroll interior, ha revestit les parets amb teixits que esmorteeixen els sons de l'interior. Però el principal element és la pantalla de vidre frontal, que permet veure de manera panoràmica les profunditats del mar.

Als fogons del restaurant hi ha el xef del Måltid, Nicolai Ellitsgaard, que ha reunit un equip de 12 cuiners amb experiència en restaurants amb estrella Michelin per preparar una carta basada en els productes locals d'alta qualitat. Destaca de la selecció dels plats el peix aconseguit a través de la pesca sostenible. Amb una capacitat per a cent persones, el restaurant també s'utilitzarà com a espai per estudiar la vida submarina.