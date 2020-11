Oro Jondo, el calendari que substitueix el santoral per efemèrides de la cultura pop

Poc es pensava Juan Antonio Sánchez fa set anys que el seu calendari arribaria tan lluny. No obstant, així ha sigut. La idea que el 2014 va tenir aquest jove murcià resident a Madrid s'ha convertit en una necessitat indiscutible per a moltes persones amb calendari al mòbil, que no necessitarien un calendari físic si no fos perquè el seu és únic en la seva espècie. D'una banda, inclou totes les efemèrides de grans moments de la cultura pop espanyola i internacional i, d'una altra, tota una sèrie d'iconografia gràfica gestada a la ment d'aquest graduat en belles arts.

El calendari d'Oro Jondo, que és el nom de la seva botiga en línia i popularment també el seu nom artístic, portarà aquest 2021 set edicions a les espatlles, una fita que apunta a no deixar de créixer, ja que any rere any multiplica "per dos o per tres" les vendes. Tant és així, que enguany calcula que en vendrà uns tres mil, molts dels quals a Catalunya, una de les seves places fortes al costat del País Basc i Galícia, tal com explica ell mateix a l'ARA.

Cada any el calendari és més potent que l'anterior, diu Sánchez: "El primer any vaig començar amb 50 efemèrides i enguany ja n'hi ha pràcticament una per a cada dia de l'any, ja que si algun dia no en té cap, després potser ve un dia que en te quatre". Entre aquestes efemèrides hi ha morts i naixements de personatges cèlebres del trash com Margarita Seisdedos –mare de la cantant actualment coneguda com Yurena– o Jesús Gil, però també dates d'emissió de grans moments televisius com quan Rociíto va dir "transsexual" a Karmele a Tómbola. De fet, molts dels moments televisius referenciats al calendari inclouen un codi QR per poder-los reviure a YouTube.

La data en què uns famosos van fingir un accident a la Cibeles per fer calaix, el dia que Britney Spears es va rapar el cap o la data en què Bad Gyal va llançar Santa Maria son altres dates registrades. De més recents hi ha la no-boda de Chenoa aquest any pel coronavirus o l'enxampada a Luis Merlos amb una suposada amant. Alguns anys, Sánchez ha col·laborat amb altres experts en cultura pop com Valeria Vegas, autora del llibre que ha inspirat la sèrie Veneno, sobre la icona transsexual Cristina Ortiz, la Veneno.

Pel que fa a estètica, el calendari no es queda enrere. Sánchez, que es defineix com a "dissenyador gràfic autodidacta", adjudica a cada mes una creació seva que te el collage com a element estètic principal. "Jo soc llicenciat en belles arts i especialitzat en pintura. Feia collage gràfic com a evasió. De fet, com que no ho feia gaire bé, em dedicava a accentuar els errors, per exemple, amb la vareta màgica del Photoshop. Les il·lustracions del meu calendari són collage digital, però jo no conec les normes dels dissenyadors gràfics. El que jo faig és pintura 2.0, però en comptes de sobre un llenç, pintura digital", explica l'artista, que també ven il·lustracions, samarretes i mascaretes a la seva botiga en línia.

Des del seu punt de vista, i més enllà de la seva formació, opina que el fet d'haver nascut a la localitat murciana de Lorca és el que l'aboca de forma recurrent a la seva estètica barroca. "Les meves il·lustracions son retaules barrocs. La Setmana Santa del meu poble inclou una desfilada biblicopassional amb carrosses egípcies i amb romans vestits de seda. A més, la meva mare és florista, i fins als 18 anys la vaig estar ajudant a arreglar esglésies per a casaments", assenyala Sánchez, que al seu calendari recorda que el dia del seu naixement és el dia de la primera 'fake news' pop: la suposada emissió a 'Sorpresa sorpresa' d'una escena en què hi apareixen Ricky Martin, melmelada i un gos. El calendari, que costa 15 euros, inclou enguany un pòster dedicat a l'artista catalana "Santa Carmen de Mairena".