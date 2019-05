El PP de Fuerteventura arrasa a les xarxes amb un vídeo espantós (i a sobre treu pit)

Un vídeo del PP de Fuerteventura ha fet fortuna a les xarxes aquest cap de setmana. Però no perquè estigui molt ben fet o perquè transmeti un missatge esperançador per a la societat. Ben al contrari, el vídeo es de nivell vídeo domèstic i el missatge que intenta transmetre no és cap proposta política concreta.

Com era d'imaginar, una peça d'aquestes característiques ha fet les delícies de Twitter, on molts usuaris no s'han pogut estar d'opinar al respecte. I no pas gaire bé.

En el PP ya se empieza a notar el fuerte recorte de presupuesto tras el fracaso de las elecciones https://t.co/NCQSxKonbh — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 12 de maig de 2019

Tot i les innumerables burles a la xarxa, els populars de l'illa canària han tret pit i s'han mofat dels seus detractors al·legant que els havien fet un gol.

0 euros de presupuesto (obvio)

1 hora de trabajo (obvio)

▶️ 120 mil reproducciones 😎

Si el mensaje (unidad de voto en el centro derecha y que se queden en @populares) ha llegado a un 10% de sus contactos, ¡cumplimos!

(Hilo) — PP de Fuerteventura (@ppfuerteventura) 12 de maig de 2019

Segons ells, estava fet expressament per fer picar els seus 'haters' de Twitter i que els donessin difusió. ¿Segur que tota la gent de Fuerteventura que l'hagi vist al Twitter es deu haver decidit a votar el PP després de contemplar aquesta obra audiovisual?