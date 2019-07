Paguen 435.000 dòlars per unes Nike Moon Shoe dels anys setanta

Un col·leccionista canadenc ha pagat més de 435.000 dòlars en una subhasta de Sotheby's per un exclusiu parell de sabatilles d'esport de Nike Moon Shoe, el primer model de la marca a la qual es va utilitzar la revolucionària sola de tacs de goma, ha informat aquest dimarts la companyia. L'import total de les Moon Shoes, 437.500 dòlars, que desemborsarà Miles Nadal, va fer miques el preu rècord pagat anteriorment per unes sabatilles, que fins ara era per unes Converse signades per Michael Jordan, que les va portar a la final de bàsquet de les Olimpíades del 1984 i que van arribar als 190.000 dòlars el 2017.

En aquest cas, l'exemplar adquirit per Nadal és un dels més destacats del gegant esportiu Nike, que va ser dissenyat pel cofundador de la marca Bill Bowerman quan es va inspirar en la planxa de gofres de la seva dona per idear una sola amb notable tracció per a corredors. De fet, Bowerman hauria bolcat cautxú sobre una planxa de gofres modificada per fabricar el primer prototip de la sola de la sabatilla, que va ser dissenyada per a corredors de les Olimpíades del 1972, i que més tard va donar lloc a l'extremadament popular sola 'waffle' de Nike.

L'extremadament costós parell de sabatilles és un dels primers dotze models que van ser fets a mà, i "l'únic que se sap que no s'ha utilitzat mai", segons Sotheby's. Nadal va descriure la seva adquisició com "un dels parells de sabatilles més excepcionals que s'han produït mai, i un artefacte de la història de l'esport i de la cultura popular".

El col·leccionista també va comprar els altres 99 models de sabatilles posades en venda a la subhasta en línia The Ultimate Sneaker Collection, que va començar el 10 de juliol, per la qual va pagar 850.000 dòlars més en una adquisició privada fa una setmana. Nadal té previst exposar els cent parells de sabatilles de Nike, Air Jordan, Adidas i Yeezy al seu museu de Toronto, al Canadà, on l'empresari mostra la seva extensa col·lecció d'automòbils.