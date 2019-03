SoundEat!, 'house' lluminós abans que caigui la nit

Després de vendre totes les entrades fa dos dissabtes, el SoundEat! torna carregat de música electrònica entre les 13 i les 22 hores, amb un cartell farcit de 'house' lluminós i fresc, trets que defineixen aquest festival de petit format, que va ajuntar 6.000 persones en la seva última edició. Aquest cap de setmana l'esdeveniment serà testimoni del primer b2b de la història entre Funkineven –i la seva barreja d''acid house' i 'funk' sintetitzat– i Romare, nen mimat del segell de culte Ninja Tune i autor d'una personalíssima electrònica que fusiona jazz, disco i 'house'. Obriran la jornada La Cúpula Collective, que prometen donar la benvinguda a la primavera amb la banda sonora adequada. També hi serà GE-OLOGY, un virtuós de la barreja que és capaç de portar-nos de viatge per les textures més cadencioses del 'house' sense oblidar les seves arrels en el món del hip-hop.

Però SoundEat! no acaba aquesta setmana. El 13 d'abril tornarà a haver-hi el festival a Barcelona. Li tocarà el torn llavors a la parella francesa Acid Arab, especialistes en posar la pista de ball en ebullició a partir de la seva personal interpretació de l''acid house'. Els acompanyaran el duo The Pilotwings amb el seu 'house' i ritmes d'avantguarda, el trio local femení Shakti Alliance i el barceloní LKGT, que obrirà una jornada 100% primaveral.

Les dues edicions posteriors a la del 13 d'abril tindran lloc en localitzacions que encara no s'han revelat. El que sí que se sap és que el 27 d'abril França serà la protagonista amb Breakbot & Irfane en format DJ set, posant la pista de ball a to a base de 'house' filtrat i 'french touch'. Els acompanyarà Alan Braxe, autoritat en 'house' francès i un dels productors més importants del gènere. Completen el 'lineup' els locals Deckard i Guille de Juan (que es batran en duel sobre l'escenari) i la barcelonina Spacer.

Com sempre, l'esdeveniment ofereix una experiència completa per als que vulguin passar un dia impregnat de bona música a tocar del mar. Tant és així que SoundEat! inclou una acurada selecció de 'food trucks' per a tots els gustos que estaran oberts de principi a fi.