Subhastats al Japó dos melons per 40.800 euros

Dos melons de Yubari, una localitat de l'illa septentrional japonesa de Hokkaido, han aconseguit el preu rècord de 5 milions de iens (40.800 euros) en la primera subhasta d'aquesta temporada agrícola al Japó. Els dos melons són de la varietat cantalup, caracteritzada per la seva polpa taronja i gust dolç, i formen part de les 1.000 peces d'aquesta fruita subhastades al mercat central de Sapporo, capital de la regió.

El president de la companyia Pokka Sapporo, Yoshihiro Iwata, que és qui les ha comprat, ha dit que amb aquesta adquisició volia ajudar l'economia local de Yubari, segons declaracions recollides per la cadena pública japonesa NHK. Els dos exemplars seran exhibits entre dissabte i dimecres per al gaudi del públic.

Es considera que aquests melons tenen una qualitat excepcional per haver crescut i madurat durant una llarga temporada de sol, i per la seva forma arrodonida gràcies a un ritme de creixement constant. En aquestes dates és tradicional que al Japó se subhastin els productes agrícoles per celebrar l'inici de la temporada i anunciar l'arribada dels primers exemplars, que arriben a preus exorbitants i que són comprats més amb ànim publicitari i simbòlic que amb cap altre afany.