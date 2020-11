Tous inaugura un museu per celebrar el centenari de la firma

La firma de joieria, rellotgeria i accessoris de moda Tous acaba d’estrenar un museu sobre la seva trajectòria a Manresa, la ciutat on va néixer aquesta firma catalana ara fa cent anys. El museu, que també fa les funcions d’arxiu de la companyia, està ubicat a la seva seu però també està disponible en línia a la seva web, on es pot navegar per la seva dilatada història.

Tal com expliquen des de la firma, el projecte els ha ocupat els últims cinc anys i esperen que els serveixi per preservar la memòria i la identitat corporativa de la firma i també per afavorir el coneixement sobre l’evolució del disseny i de la fabricació i l'ús social de productes del passat més recent. Tous Heritage, que és com l’han batejat, mostra al visitant el viatge de Tous des que va començar a caminar el 1920, quan l’avi de l’actual generació directiva, Salvador Tous Blavi, va començar a fer d’aprenent de rellotger a Montblanc, a la Conca de Barberà.

La firma, que ha vist deslluït el seu centenari per la pandèmia del coronavirus havent de posposar algunes celebracions, sí que ha pogut estrenar el documental Oso. La cinta sobre el seu ja mític logotip es va poder veure per primer cop a la 68a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià aquest setembre. També han llançat la campanya 100x100 Tous, en què noves generacions creatives reinterpreten el seu ós.