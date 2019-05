S'acaba el matrimoni més llarg del món després de 82 anys de vida conjunta

Un matrimoni japonès que ha durat gairebé 82 anys ha arribat a la fi en morir un dels cònjuges, Masao Matsumoto, als 108 anys. Matsumoto i la seva dona, Miyako, de 101 anys, es van casar el 20 d'octubre de 1937 i tenien el rècord Guinness des del 2018 com a parella viva amb més anys de convivència conjunta.

Però, segons informa Efe basant-se en una informació del diari 'Asahi', l'ancià va morir divendres 17 en un asil de la localitat de Takamatsu, al sud-oest del país, deixant sola la seva dona i cinc filles, que van estar al seu costat en els seus últims moments. "Crec que ha viscut una vida feliç", va afirmar la seva segona filla, Chizuyo Mano, de 76 anys, en declaracions reproduïdes pel diari.

La seva llarga vida és especialment destacable si es té en compte que, durant la Segona Guerra Mundial, Masao Matsumoto va ser cridat a files per complir el servei militar en tres ocasions, i va haver de deixar Miyako i dues filles intentant sobreviure enmig del conflicte bèl·lic. No obstant, va poder tornar a casa el 1946, encara que només era "pell i ossos", segons recordava la seva dona en declaracions recollides per Guinness quan va concedir-los el rècord. Pel que sembla, la longeva vida de tots dos es deu, entre altres raons, als plats que va cuinar ella fins que va deixar els fogons quan va complir 98 anys.

Des que va néixer, el 9 de juliol de 1910, Masao Matsumoto ha viscut sota cinc emperadors, des de Meiji, mort el 1912, fins a Naruhito, que va arribar al tron el passat 1 de maig després que abdiqués el seu pare, l'ara emperador emèrit Akihito. Segons la menor de les filles, Hiromi Sa, de 67 anys, els últims anys l'ancià tenia mala salut, però el 2018 va recobrar l'empenta i la gana quan es va anunciar el rècord Guinness per a la parella. "Estava encantat d'haver pogut viure prou per ser testimoni del nou període Reiwa", ha recordat la seva filla Sa.