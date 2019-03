Avui és l'aniversari d'Elton John i ho celebrem amb un 'top 5' ple d'història

Reginald Kenneth Dwight va néixer a Middlesex, a Anglaterra, el 25 de març de 1947. Des de llavors, l'estrella ha venut milions de discos. Concretament, més de 300 milions. Però no ho ha fet amb el seu llarg nom, sinó amb un de molt més comercial: Elton John. El cantant –que també és compositor, pianista i membre de l'Orde de l'Imperi Britànic– arriba als últims compassos de la seva carrera acompanyat d'un film que repassa la seva dilatadíssima trajectòria però també la seva vida personal. Es tracta de 'Rocket Man', que s'estrenarà el 31 de maig.

Els inicis del cantant es remunten a quan tenia 4 anys, quan ja interpretava melodies senzilles al piano, i expliquen que ja demostrava admiració per Elvis Presley, Bill Haley & His Comets, Little Richard, Ray Charles i Jerry Lee Lewis, entre d'altres. La seva formació musical es va apuntalar a la Royal Academy of Music, gràcies a una beca que va aconseguir als 11 anys.

El jove aspirant es va foguejar en un munt de pubs i bars, on va anar teixint una xarxa de contactes que el va portar a compartir grup fins i tot amb Roger Hodgson, que en el futur formaria part de Supertramp. Després de conèixer a mitjans dels seixanta el lletrista Bernie Taupin, amb qui segueix treballant actualment, Elton va publicar el 1969 el seu primer disc, 'Empty Sky'. La resta és tot història. Actualment, encara està de gira amb 'Farewell Yellow Brick Road', una gira que arribarà a Madrid al juny. Aquestes són cinc de les seves grans cançons, una petita mostra de la seva extensíssima discografia:

'YOUR SONG'

Un dels primers èxits de la seva prolífica carrera. Aquesta cançó d'amor no ha deixat de sonar des de llavors, i fins i tot es va incloure com a part essencial de la pel·lícula musical 'Moulin Rouge', protagonitzada per Nicole Kidman i Ewan McGregor.

'ROCKET MAN'

És la cançó que dona nom a la pel·lícula de la seva vida, en la qual Elton John reflexiona sobre les conseqüències positives i, sobretot, negatives de l'èxit. El tema va ser editat com a 'single' el 17 d'abril de 1972 i va aconseguir un gran èxit en les llistes musicals de tot el món. Va ser inclosa en l'àlbum 'Honky Chateau', del mateix any. És considerada una de les seves millors cançons. La influència espacial ve de l'avenç en aquells anys en matèria aeroespacial. Feia tres anys que l'home havia arribat a la Lluna. John havia explicat que l'havia influït molt 'Space Oddity' de David Bowie.

'CROCODILE ROCK'

Un altre dels seus temes inconfusibles, encara que molta gent no sap que és seu, de tant popular que s'ha arribat a fer. El va escriure després d'una gira a Austràlia. John pren com a referència la música d'una banda local anomenada Daddy Cool. Li van agradar tant i estaven triomfant tant que l'artista no va dubtar en anar a veure'ls a Melbourne, tot i estar ell en ple 'tour', per inspirar-se plenament en ells i crear el tema. No ha deixat de sonar des de llavors. Inclosa en l'exitós LP 'Do not shoot me, I'm only the piano player', és una de les més famoses de la seva autoria. Gravada el juny de 1972, va arribar al primer lloc del Billboard Hot 100 el 3 de febrer de 1973.

'CANDLE IN THE WIND'

La primera versió d'aquesta cançó és de 1973, però la gran repercussió la va obtenir quan l'any 1997 la va versionar en honor a la seva gran amiga Lady Di, després que aquesta morís víctima d'un accident a París. La seva interpretació a l'enterrament de la Princesa del Poble va ser televisada arreu del món i va donar nova vida a aquest emotiu tema que va ser escrit per homenatjar Marilyn Monroe 11 anys després que morís. La versió dedicada a Diana va ser llançada com a 'single' i es va convertir en el més venut de tots els temps, amb 33 milions de còpies, i només superada per 'White Christmas' de Bing Crosby.

'DON'T GO BREAKING MY HEART'

Un altre dels grans èxits d'Elton John, molt habitualment prestant-se a fer duets amb altres artistes, va ser amb Kiki Dee. Amb ella va portar al capdamunt de les llistes aquesta cançó de 1976. Va ser escrita per John i el seu soci Bernie Taupin sota els pseudònims d'Ann Orson i Carte Blanche, respectivament. Amb aquest senzill el britànic va aconseguir el seu primer número 1 al Regne Unit, gesta que no tornaria a aconseguir fins a catorze anys després. Va ser, a més, el seu sisè número 1 als Estats Units i últim gran èxit de la dècada. La cançó la va tornar a gravar Elton John el 1993, aquest cop a duo amb l'artista RuPaul, per al seu àlbum 'Duets'. Produïda per Giorgio Moroder, la cançó es va editar com a senzill el 14 de febrer de 1994. És molt coneguda la interpretació que l'artista va fer d'aquest duet amb la porqueta Miss Piggy.