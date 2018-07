Els 36 estius de Lady Di

La tràgica vida de Lady Di és coneguda per persones de tota índole arreu del món. Les seves peripècies amb la monarquia i contra la monarquia, així com la seva entrega a causes humanitàries o el seu vessant maternal són algunes de les seves facetes més recordades. No obstant, poca gent sap que totes aquestes coses li van passar a l’estiu.

El seu debut en la vida de tots els espectadors de l’actualitat mundial es va produir el 29 de juliol del 1981, quan es va casar amb el príncep Carles d’Anglaterra en una cerimònia televisada que van seguir 750 milions de persones a través de la petita pantalla i un total de mil milions si s’hi afegeix l’audiència radiofònica. A finals de juny de l’any següent naixia el seu primer fill, Guillem, un hereu per a molts i una benedicció per a ella, àvida d’una vida familiar que no havia pogut trobar a casa seva, d’on la seva mare havia marxat quan ella només tenia set anys. La felicitat seguiria sent estival en aquest sentit per a la princesa, ja que el setembre del 1984 tenia el segon fill.

Després d’aquells tres moments clau de la seva vida començarien els estius en què es va construir el mite de la princesa a través de viatges oficials arreu del món a bord del vaixell Britannia. S’hi emportaven els petits però també transcendia que el príncep Carles passava més temps llegint que amb ells, que preferien la companyia dels mariners. D’aquells viatges destaquen les dues visites que van fer a Palma, on una família reial espanyola encara unida els rebia a les escales de Marivent. D’aquelles visites, el guardaespatlles de la princesa n’acabaria explicant que ella li havia confessat que Joan Carles era “massa palpaire”.

També és bastant memorable l’estiu del 1991, quan la princesa Diana va decidir que no sortiria d’Anglaterra. D’aquells mesos n’han quedat fotos que ara sabem què representen. Va anar a entregar trofeus en campionats de polo en els quals jugava -i guanyava- James Hewitt, que més tard es descobriria que era el seu amant. Més trist seria el següent estiu, el del 1992, quan la princesa es va escapar sola a Egipte -estava separada però no divorciada- enmig de l’escàndol del llibre que havia publicat Andrew Morton, en el qual explicava que Lady Di s’havia intentat suïcidar almenys cinc cops durant els anys vuitanta i que estava profundament deprimida. Poc després que ella morís, Morton va confessar que la princesa havia estat la font utilitzada per fer el llibre. Aquell estiu de tristesa es repetiria dos anys més tard, el del 1994, que va passar preparant la mítica entrevista de la BBC en què va confessar que havia patit bulímia i que en el seu matrimoni hi havia “tres persones, una multitud”.

Divorci d’estiu

L’agost del 1996, Diana i Carles van signar el divorci. Era el primer estiu de la princesa lliure, la que enamoraria les noves generacions amb la seva imatge moderna i renovada. Una posada en escena pensada amb la qual la primera princesa no reial de la història del Regne Unit volia renéixer públicament. L’escàndol que això va suposar no va fer que Lady Di es quedés al Palau de Kensington, on havia aconseguit quedar-se a viure després d’una tempestuosa negociació amb la reina anglesa. Entre altres llocs, se la va veure en un sopar benèfic a Los Angeles.

Però aquell renaixement duraria poc. L’estiu del 1997, Diana Spencer, princesa de Gal·les, moria en un accident de trànsit a París al costat de qui -així es va publicar- havia de ser el seu marit, Dodi al-Fayed, fill del fundador dels grans magatzems Harrod’s. La recordada princesa del poble havia arribat al món a Sandringham l’1 de juliol del 1961, i en marxava precipitadament 36 anys després. Els estius sempre van ser moments clau de la seva vida, fins i tot per arribar-hi i acomiadar-se’n.