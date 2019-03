John Lennon i Yoko Ono: 50 anys d'una boda secreta i pacifista

Era el 20 de març del 1969. L'escenari: Gibraltar. John Lennon i Yoko Ono eren mundialment famosos i vivien perseguits per paparazzis que volien qualsevol imatge de la seva vida privada. Farts d'aquest assetjament, la parella d'artistes van decidir casar-se en secret. Ho van intentar a París però al final, i després de diverses dificultats, van agafar un avió i van decidir formalitzar el seu enllaç a l'oficina del consolat britànic a Gibraltar, on Cecil Wheeler va oficiar una cerimònia senzilla, breu i ràpida, el que els dos artistes volien. Res de flaixos, res de festes, res de multituds. Tot això vindria després.

De fet, tota la història està escrita a 'The ballad of John and Yoko', la cançó que relata la seva boda i la lluna de mel, que van passar a París, "passejant al costat del Sena", i el posterior viatge a Amsterdam, on la parella va fer el seu famós 'bed-in' per la pau. Els dos artistes van voler aprofitar el ressò mediàtic de la boda per convertir-ho en una protesta i per això van decidir passar una setmana al llit de l'hotel Hilton per protestar contra la Guerra del Vietnam. Per a ells era una manera no violenta de protestar contra la guerra i alhora una manera d'experimentar amb noves maneres de promoure la pau.

Els dos artistes convidaven la premsa a la seva habitació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre per donar ressò a la seva protesta, cosa que van aconseguir, ja que les imatges del seu tancament van arribar a tot el planeta. L'habitació 902 del Hilton d'Amsterdam es va convertir en un lloc mític i de pelegrinatge dels fans de la parella i actualment ho segueix sent. Tant, que 50 anys després l'hotel li ha canviat el nom per 'John and Yoko suite'.