Les Veïnes de València ja tenen samarretes i dessuadores per als seus fans incondicionals

Poc es pensaven Isabel i Vicenta que la història de denúncies creuades i bullying veïnal que van protagonitzar al carrer Estrella de València a principis dels anys 2000 arribaria tan lluny. Després de "125 denúncies i vuit agressions" i amb el seu cas segellat judicialment finalment l'any 2013, l'aparició de totes dues en programes com Callejeros o Espejo público les va convertir en unes icones populars. Molta gent encara les recorda i coneix detalls de la seva història i de les seves cases com si es tractés d'una telesèrie de culte. Tot i que el seu pas pels mitjans es va limitar pràcticament només a aquelles dues aparicions, la seva història encara segueix viva.

Aquelles aparicions van ser prou potents perquè les conegudes com les Veïnes de València formin part encara avui de l'imaginari col·lectiu. Tant que un fil de Twitter escrit per un fill d'Isabel aquest estiu donant la seva visió dels fets va tornar a captar l'atenció de moltíssima gent i va evidenciar que aquella història veïnal és cultura pop en estat pur arreu de l'Estat.

Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí. Dentro hilo ⬇️⬇️: pic.twitter.com/tGBgbuCB6O — ラストストーリー (@jesus_GD97) August 12, 2020

També evidencia la seva vigència l'homenatge que li feien els Javis l'estiu passat per promocionar l'última temporada de la seva sèrie Paquita Salas. La protagonista, interpretada per Brays Efe, hi apareixia reproduint moltes frases de les aparicions televisives d'aquelles veïnes i també algunes de les imatges, amb les bosses de la brossa incloses.

A puntito estoy de llamar al programa de la Griso para denunciar de una vez esta situación. pic.twitter.com/XdPMamcUCy — Paquita Salas (@PaquitaSalas) June 12, 2019

Pràcticament vint anys després que comencés l'enrenou a la convulsa finca del barri valencià de la Roqueta, la seva història segueix tan viva que per fi hi ha qui s'ha atrevit a donar-los "el lloc que mereixen" com a "referent popular". Es tracta de Juanma i José, que han fundat una empresa de roba anomenada Truco o Trato Camisetas i han fet que aquella història protagonitzés algunes de les seves primeres creacions de moda.

"Són una icona que no tenia el seu lloc. Per a mi són un dels primers vídeos virals que recordo, i el mateix els hi passa als meus amics", explica el Juanma, que ha creat l'empresa al costat del seu xicot, que és conductor d'autobusos, després que tots dos es quedessin a l'atur arran de la pandèmia del covid-19. "Recordo de memòria les seves frases. Miro els vídeos i encara ric. Els he mirat un munt de cops i sempre em fan gràcia", explica el fundador de la marca de moda i fan de les veïnes, a les quals han dedicat una samarreta i una dessuadora.

A les peces que han dissenyat per enaltir la figura d'aquestes dues dones tan populars han optat per dos hits de la seva història. El primer, les bosses d'escombraries blaves i taronges amb què es cobria la Isabel per protegir-se de la Vicenta perquè, suposadament, aquesta la ruixava "amb orina i productes químics". El segon, una frase èpica i malsonant que suposadament també li deia la segona a la primera: "Me dice: «Puta, puta puta. Sin ser nada de eso yo»". Son dos ingredients que estampats en les citades peces estan donant bons resultats a la companyia, que ja comença a recollir els fruits d'atrevir-se a idolatrar figures que fins ara tothom coneixia però de les quals ningú parlava gaire públicament.

Seguint aquesta mateixa línia, el Juanma i el José també han triat per als primers dissenys de la seva firma altres icones de l'imaginari pop col·lectiu com, entre d'altres: els germans propietaris del baptisteri romà de la localitat granadina de Las Gabias, els components de Fórmula Abierta –Geno, Álex, Mireia i Javián– dins del logotip dels Ramones i frases de cançons de Rocío Jurado com "Ahora es tarde señora" o "Qué no daría yo por empezar de nuevo". L'empresa –fundada moralment en un sopar a l'agost, gestada legalment al setembre i en marxa des de l'1 d'octubre– ja té el seu pòdium consolidat de vendes i "moltes idees que amics i fins i tot veïns" els donen per fer nous dissenys.

Expliquen des de l'empresa que la peça més venuda és la dels germans del baptisteri, després venen uns versos de Lorca en format títols de crèdit de La guerra de les galàxies i en tercer lloc la samarreta de Fórmula Abierta. Sobre el futur diuen que ve, com era evident, "material de Lola Flores", una icona viral tot i que va morir abans de l'eclosió d'internet. Per ara diuen que "estan molt contents amb les vendes" i que a les seves famílies ja els va "canviant la perspectiva sobre aquesta feina que primer creien que era un hobby". Com que, a més, ells reconeixen que estaven "farts de treballar per a altres", és previsible que l'homenatge a les figures del pop més pop tiri endavant.