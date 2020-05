Els ‘leggings’, una peça amb molta història que ha arrasat durant el confinament

Els leggings s’han convertit en la peça més útil de la llarga quarantena de la qual comencem a sortir. Celebrities, influencers i dones anònimes de tot el món l’han fet seva més que mai. Això s’ha pogut observar a les xarxes socials però també en les vendes, que indiquen que aquests pantalons elàstics de funcions a priori esportives s’han convertit a Espanya en la peça “més venuda en línia”, tal com recollia aquesta setmana Efe de la consultora especialitzada Edited, que situava en el segon lloc del rànquing el vestit midi, una altra peça fàcil de vendre en línia.

Però aquest regnat que tenen actualment els leggings no ha existit sempre. Nascuts a la dècada dels 60 com una peça còmoda –i alliberadora– per a les mestresses de casa, es van acabar convertint amb el temps en peces essencials per brillar en clubs de la talla de Studio 54. A la dècada dels 70 va ser quan els leggings van abandonar la llar per arribar al gimnàs. Va ser l’època en què, a més, es van popularitzar els models metal·litzats, dels quals Olivia Newton-John i Cher van ser clars exponents. Va ser a finals d’aquesta dècada quan els leggings van creuar la frontera de gènere, tan marcada en aquells temps. Rod Stewart i David Bowie van ser dels primers a fer seva aquesta peça de vestir, a la qual quedava encara un llarg periple.

Als primers anys 80, gràcies als VHS d’aeròbic de Jane Fonda i a la sèrie de televisió Fama, els leggings –quan encara en dèiem malles– van viure un nou auge als gimnasos fins que, a mitjans de la dècada, van sortir al carrer gràcies a clips com el de Like a virgin, que Madonna va rodar a Venècia. De fet, als 90 la reina del pop els tornaria a popularitzar portant-los amb grans americanes.

La pandèmia global pel covid-19 ha propiciat un auge que feia temps que es notava, perquè la pràctica totalitat de firmes de prêt-á-porter tenen una divisió de roba d’esport en la qual aquestes malles tecnològicament molt perfeccionades ocupen una posició molt destacada. Però no només per les seves virtuts tècniques, sinó també per la seva adhesió a les tendències de cada temporada. De fet, s’ha creat una etiqueta anomenada athleisure per referir-se a l’ús extraesportiu de peces com els leggings. Avui arrasen entre els més joves gràcies a Rosalía, que s’ha decantat per models amb logos, i Kendall Jenner, Gigi Hadid i Rihanna, que els porten tant amb vambes com amb talons. Kim Kardashian i Gwyneth Paltrow són altres influents figures que se n’han posat aquests dies i ho han mostrat a les xarxes. El seu triomf de vendes estava escrit.